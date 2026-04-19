اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد 19 نيسان 2026 بتحليل الوضع المتصاعد حول مضيق هرمز بعد الإغلاق الذي قامت به القوات المسلحة الإيرانية بعد خرق الولايات المتحدة لاتفاق وقف إطلاق النار، واهتمت أيضًا بمعالم تغير النظام العالمي في هذه الحرب وبالخصوص التراجع الفعلي للدور الأوروبي في المشهد العالمي.

هذا منزلنا!

كتبت صحيفة وطن أمروز: "أغلقت إيران مضيق هرمز مجددًا أمس. فبعد 24 ساعة من إصدار إيران تصريحًا محدودًا للمرور عبر مضيق هرمز استنادًا إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، أعيد فرض القيود على المرور عبر المضيق بسبب استمرار انتهاك الولايات المتحدة للاتفاق".

[...] بعد إخلال الولايات المتحدة بتعهداتها بشأن لبنان واستمرار هجمات الكيان الصهيوني على حزب الله، أعلنت إيران أنها لن تفي بالتزامها بإعادة فتح مضيق هرمز إلا بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار. إلا أن الولايات المتحدة، في انتهاك جديد لوقف إطلاق النار، بدأت حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية. وبعد ضغوط إيرانية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان، وإصرارها على ربط إعادة فتح مضيق هرمز بوقف إطلاق النار في لبنان، اضطر ترامب في النهاية إلى الاستجابة لمطلب إيران. وبدأ وقف إطلاق النار في لبنان مساء الخميس. وبعد تحقيق وقف إطلاق النار في لبنان، رفعت إيران أيضًا بعض القيود المفروضة على المرور عبر مضيق هرمز، وفقًا لالتزاماتها في اتفاق وقف إطلاق النار، لكنها في الوقت نفسه حذرت الأميركيين من أنه في حال استمرار الحصار البحري الإيراني، ستعيد طهران فرض هذه القيود وسيتم إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى.

رغم التحذير الإيراني الصريح، استمر الحصار البحري الأميركي. من جهة أخرى، ادعى ترامب في بيان يوم الجمعة، عقب إعلان إيران إعادة فتح مضيق هرمز، أن المضيق لن يُغلق مجددًا، مؤكدًا استمرار الحصار البحري المفروض على إيران. في الواقع، تُعدّ هذه الادعاءات، التي أطلقها ترامب للتأثير على أسعار النفط، انتهاكًا صريحًا لاتفاق وقف إطلاق النار؛ إذ سبق لإيران أن حذّرت من إعادة فرض القيود على المرور عبر مضيق هرمز في حال استمرار الحصار البحري. ومع ذلك، وفي سياق تأكيده على استمرار الحصار، حاول ترامب فرض موقفه على إيران بأسلوب الترهيب.

[...] يُظهر استعراض سياسات إيران تجاه وقف إطلاق النار والتزامات الأطراف المعنية أن صناع القرار في إيران تصرفوا بحكمة:

1. أحبطت إيران الخطة الأميركية الصهيونية لفصل وقف إطلاق النار اللبناني عن إيران وفصل حزب الله عن محور المقاومة. وكان أحد الشروط الرئيسية والثابتة لإيران لقبول وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة هو وجود وقف لإطلاق النار في لبنان أيضًا.

2. [...] تم ترسيخ سيطرة إيران على مضيق هرمز. وقد أدت إعادة فتح مضيق هرمز بشكل محدود، استنادًا إلى بنود اتفاق وقف إطلاق النار، ثم إعادة فرض القيود على المرور عبر هذا المضيق، إلى ترسيخ حقيقة هامة مفادها أن السيطرة على هذا المضيق بيد إيران. لقد ثبت الآن أن إدارة مضيق هرمز والسيطرة عليه تقع في يد إيران، وأن المرور عبر هذا المضيق الاستراتيجي سيعتمد على قرارات الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

3. إن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني هما المسؤولان عن إغلاق مضيق هرمز. وبفتحها للمضيق، أظهرت إيران أنها لا تمانع فتح هذا المضيق الاستراتيجي، بل وتعمل على صياغة قانون لتسهيل المرور عبره. ومع ذلك، بات من الواضح تمامًا أن الولايات المتحدة، من خلال تصرفاتها غير الحكيمة كالحصار البحري المفروض على إيران، هي السبب الرئيسي في إغلاق مضيق هرمز. وبينما كان ترامب يحاول تصوير إيران على أنها المشكلة والعقبة أمام إعادة فتح المضيق، استطاعت إيران، استنادًا إلى معلومات استخباراتية، أن تثبت للعالم أن المشكلة تكمن في أميركا نفسها، وأنها هي التي منعت المرور الطبيعي عبر المضيق. كما انكشف دور الكيان الصهيوني في هذا الصدد. ووفقًا لشروط إيران، يُعد وقف إطلاق النار في لبنان أحد عوامل إعادة فتح مضيق هرمز. شنّ النظام حربًا غير متكافئة وظالمة وإجرامية ضد الشعب اللبناني المظلوم. وإلى جانب الضرورة الإنسانية لوقف هذه الحرب، بات من الواضح الآن ارتباطها بإغلاق مضيق هرمز. باختصار، لقد رأى العالم وسمع هذه الرسالة الواضحة من إيران: لا مانع من فتح مضيق هرمز. فإذا أوقف النظام الصهيوني هجماته الإجرامية في لبنان، وأعادت الولايات المتحدة النظر في حصارها غير القانوني لإيران، سيُفتح مضيق هرمز، وسيُتاح مرور السفن التجارية من الدول الأخرى بشكل كامل. في الواقع، أظهرت إيران بوضوح أن العقبة الرئيسية والحقيقية أمام فتح مضيق هرمز هي الولايات المتحدة والنظام الصهيوني. وفي هذا الصدد، يُعتبر تمكّن إيران من إيصال هذه الرسالة المهمة إلى العالم انتصارًا عظيمًا.

تُظهر هذه النقاط الثلاث أن إيران استطاعت تحقيق جميع أهدافها من خلال تبني سياسة ذكية. والآن، بعد تحقيق هذه الأهداف، اتخذت إيران خطوة إعادة إغلاق مضيق هرمز. باتت مطالب الدول بفتح المضيق موجهة إلى الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، بينما يُمارس الضغط لفتحه على ترامب ونتنياهو".

الانفعال الأوروبي

كتبت صحيفة مردم سالاري: "منذ بداية حرب رمضان بين إيران والولايات المتحدة، ساهم النظام الصهيوني والفوضى التي أحدثها في أسواق الطاقة الأوروبية في تسريع تراجع دور أوروبا الدولي من خلال تبني نهج انفعالي وقليل الفعالية. ويبدو أن أنماط صنع السياسات المتناقضة في البيت الأبيض، وغياب وحدة الموقف على الجبهة الغربية في مواجهة الأزمات الدولية، وتفاقم الانقسامات حول قضية الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن العجز عن إدارة التوترات في الشرق الأوسط، وعدم القدرة على توفير طاقة آمنة وكافية، قد فاقمت عملياً فترة تراجع الدور الأوروبي على الساحة الدولية. ومع ذلك، حاولت دول مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة تحدي هذا التوجه السلبي باتخاذ إجراءات محدودة. إلا أن ازدواجية معايير هذه الدول في مواجهة جرائم الحرب، كعدم إدانة الهجمات على البنية التحتية الاقتصادية، واستهداف المدارس والمستشفيات، وإلحاق الضرر بالناس العاديين والمدنيين في هذه الحرب، أظهرت أن أوروبا أيضاً على حافة الانهيار الأخلاقي، وأن الأمل ضئيل في تغيير مسارها.

[...] خلال العقد الماضي، واجه هيكل النظام الدولي تطورات متتالية في المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية والتكنولوجية؛ وهي تطورات كان لها تأثير مباشر على الدور الذي يلعبه مختلف الفاعلين، وغيرت النظرة العالمية لثقلهم الجيوسياسي. في مثل هذه البيئة، لا يعتمد انخفاض أو ارتفاع قوة أي فاعل بالضرورة على عامل واحد، بل هو نتيجة مجموعة من المتغيرات الهيكلية والسلوكية.

أولًا، أدت التغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي وظهور فاعلين جدد، مثل التطور المتزايد لاقتصادات كالصين والهند بما تملكه من قدرات تكنولوجية وإنتاجية، إلى اشتداد المنافسة. إذا لم يواكب أي فاعل هذه التطورات، فإن حصته في صنع القرار العالمي ستنخفض، وبالتالي، ستبدو صورته في النظام الدولي أقل تأثيرًا من ذي قبل.

ثانيًا، يُعد التماسك والتنسيق الداخلي بين مراكز صنع القرار من أهم العوامل في الحفاظ على الدور الدولي. أي تنوع في صنع السياسات، أو اختلاف في الأولويات، أو غياب للوحدة الاستراتيجية، من شأنه أن يحد من قدرة أي جهة فاعلة على التعامل مع الأزمات الإقليمية والعالمية.

[...] ثالثًا، تُعدّ إدارة الأزمات أحد المؤشرات الرئيسية لقياس القوة الدولية. فإذا واجه فاعل ما تحديًا وعجز عن اتخاذ قرارات فعّالة وسريعة في إدارة المواقف المعقدة، بما في ذلك أزمات الطاقة والأمن والبيئة والأزمات الإنسانية، فإن هذا الوضع يُضعف تدريجيًا صورته بين الفاعلين الآخرين.

[...] رابعًا، تُعدّ قدرة الفاعل على إنشاء تحالفات مستدامة أو المشاركة في تحالفات مستدامة ومنسقة عنصرًا أساسيًا أيضًا. ففي حالة تزايد تباين المصالح بين أعضاء مجموعة سياسية أو اقتصادية، تتضاءل القوة الجماعية لتلك المجموعة. ويترتب على غياب التوافق أو الاستراتيجية المشتركة عواقب وخيمة، مثل تراجع دور الفاعل في القضايا العالمية وصعوبة التأثير في المعادلات الدولية.

لم تُظهر الدول الأوروبية أداءً موثوقًا وفعّالًا في مواجهة العديد من الأزمات العالمية الرئيسية خلال العقد الماضي، كالأزمة السورية، والأزمة اليمنية، والحرب الإيرانية الصهيونية، والحرب الإيرانية الأميركية، وقضية تايوان، ما أدى إلى اقتصار دورها على المواقف السياسية والدبلوماسية. وبالطبع، كان لإعادة انتخاب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، ونهجه الانعزالي والمؤيد للأعمال التجارية، فضلًا عن فرضه تعريفات جمركية على الأوروبيين، أثرٌ كبيرٌ في هذا الضعف الأوروبي.

خامسًا، اكتسبت مسألة الشرعية الأخلاقية أهميةً بالغةً في تشكيل الرأي العام العالمي. فإذا لم تتوافق سياسات أي جهة أو أفعالها مع قيمها ومبادئها المعلنة، فإن الفجوة بين الأقوال والأفعال قد تُضعف موقفها المرن ومصداقيتها الدولية. وفي عالم اليوم، حيث بات الرأي العام والمؤسسات العابرة للحدود أكثر أهميةً من أي وقت مضى، برزت هذه المسألة بشكلٍ أكبر من أي وقت مضى. إن موقف الحكومات الأوروبية من الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، والعدوان على دول مختلفة في المنطقة، بما فيها لبنان وسوريا وقطر والعراق واليمن وإيران، خلال العامين الماضيين، وغياب الإدانة الجادة من جانب رجال الدولة الأوروبيين، قد جعل موقف أوروبا الأخلاقي موضع تساؤل وغموض كبيرين. في الوقت نفسه، تشير المشاركة الفعّالة لشعوب الدول الأوروبية في الاحتجاجات والمسيرات التضامنية مع شعوب غزة ولبنان وإيران إلى تغليب المصالح المادية على المفاهيم الأخلاقية الراسخة لدى القادة الأوروبيين.

ونتيجةً لهذه التطورات، واجه بعض الفاعلين، في الآونة الأخيرة، تحديًا هيكليًا في الحفاظ على مستوى أدائهم السابق. والحقيقة هي أنه في ظل بيئة تنافسية كهذه، لن يتمكن من ترسيخ أو تعزيز مكانته في النظام الدولي إلا الفاعلون الذين يتمتعون بالقدرة على التكيف والتماسك الاستراتيجي والقدرة على العمل الفعال. ومع ذلك، فإن موقف دولة كإسبانيا الرافض للحرب في إيران، والمعارضة الصريحة لترامب، يدلان على فهم القادة الأوروبيين للواقع الجديد. كما أن الهزيمة الثقيلة التي مُني بها رئيس الوزراء المجري في الانتخابات الأخيرة للبلاد بعد 16 عامًا من التحالف مع "إسرائيل"، هي مظهر آخر من مظاهر الوعي العام بين شعوب أوروبا بشأن موقفهم التاريخي في الصراعات الدولية".

قواعد لعبة ترامب

كتبت صحيفة همشهري: "لا تزال الحكومة الأميركية وهيكل صنع القرار فيها في حالة جمود تام في ترتيب معضلة المفاوضات المعقدة مع إيران. بعبارة أخرى، يخضع ترتيب عناصر هذا الهيكل المعقد لشرط مسبق يُعرف بالهيمنة الميدانية، وهو شرط لا يستفيد منه الجانب الأميركي قطعًا. إن صياغة هذه المسألة ليست بالأمر الصعب! يُعد إعلان الولايات المتحدة فرض حصار بحري على إيران مثالًا واضحًا على انتهاك إدارة ترامب لوقف إطلاق النار المؤقت، وفي ظل هذه الظروف، يُعتبر إبقاء مضيق هرمز مغلقًا ردًا متوازنًا على هذا الإخلال بالوعد. من جهة أخرى، وبعد ستة أسابيع من عدوان واشنطن وتل أبيب على إيران، لم يحقق المعتديان أهدافهما المعلنة والعملياتية، بما في ذلك تغيير نظام الجمهورية الإسلامية، وإزالة اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية، وتغيير موازين القوى في المنطقة. في ظل هذه الظروف، دفعت ضرورة الهيمنة الميدانية ترامب إلى طاولة المفاوضات.

[...] تتمثل استراتيجية ترامب وفريقه في إشراك الرأي العام في المفاوضات وخلق مطلب وقف إطلاق نار نهائي بأي ثمن. يعتقد الرئيس الأميركي أنه إذا ترسخ هذا الطرح في أذهان الشعب، فإن الفريق الإيراني سيواجه لعبةً محسومةً مسبقًا وسيفقد قدرته على المناورة فيما يتعلق بنقاط الخلاف، بما في ذلك مسألة قبول حق التخصيب ومصير المواد المخصبة. يُطلق على هذه التقنية اسم التلاعب بالرأي العام، والتي لا ينتج عنها في رأي ترامب سوى نتيجتين: إما قبول اتفاقٍ غير مرغوب فيه لصالح أميركا، أو تحميل إيران مسؤولية تصعيد الصراع!

في ظل هذه الظروف، يجب أن يُنفَّذ جزءٌ هامٌ من مهمة جهازنا الدبلوماسي والسياسي الخارجي في مجال الدبلوماسية العامة. بعبارة أخرى، يجب التشكيك بحزمٍ ووعيٍ في مصداقية رواية ترامب بشأن حقائق الميدان والدبلوماسية، وذلك في أوساط الرأي العام الإيراني والعالمي.

[...] إن تأكيد قائد الثورة على ضرورة اضطلاع الشعب بدورٍ أكثر فاعلية خلال أيام صمت الميدان ينبع من حقيقةٍ مُطلقة، وهي أن العدو يسعى إلى تشويه الشارع وتحويله من ميزة إلى نقطة ضعف في ساحة المفاوضات مع إيران. وفي هذا الصدد، ليس من الضروري تسريب الأسرار التي يسعى العدو إلى كشفها، بل من الضروري أن تُحدد أجهزة الدبلوماسية والسياسة الخارجية لبلادنا بوضوح معالم المشهد، وأن تشرح للشعب الثوابت والمتغيرات (نقاط التشابه والاختلاف). عندها، لن يكون الشارع مجرد مكانٍ للغموض والجدل حول مجمل المفاوضات وتطوراتها الراهنة، بل سيصبح ركيزةً للدبلوماسية. ينبغي أن يصبح الشارع أيضًا مركز ثقل انتصارنا في مجال الدبلوماسية، تمامًا كما كان رمزًا لانتصار الميدان".

