أقرّ جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بمواصلة تدمير المباني في قرى جنوب لبنان، على الرغم من هدنة وقف إطلاق النار المعلنة، وذلك في حديث عدد من قادته إلى صحيفة "هآرتس الإسرائيلية"، اليوم الأحد.

وقال قادة في "الجيش الإسرائيلي" للصحيفة، إنه "تم جلب العشرات من الآليات الهندسية إلى المنطقة في الأسابيع الأخيرة، وهي تُشغّل بواسطة "مقاولين مدنيين" يتقاضى بعضهم مكافآت بناءً على عدد المباني التي دُمِّرت".

وأضاف قادة جيش الاحتلال أن "مبانيَ مدنية في القرى الحدودية يتم تدميرها بشكل ممنهج، فيما عمل بعض من هؤلاء المقاولين على التدمير في قطاع غزة أيضًا"، ووفقًا لأحد مصادر الصحيفة، فإن "ما يقارب 20 حفارة تعمل في وقت واحد".

هدم واسع للمنازل.. على غرار غزة

وذكرت الصحيفة أن التدمير هذا يتخلله "هدم واسع النطاق للمنازل، والمباني العامة، وحتى المؤسسات التعليمية"، قائلةً "إن الجيش "الإسرائيلي" يُطلق على هذه السياسة اسم "محراث المال"، وهي تهدف إلى تدمير المباني بشكل ممنهج على غرار ما حدث في قطاع غزة".

