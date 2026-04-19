כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

ولايتي: عصر فرض الأمن من وراء المحيطات انتهى
ولايتي: عصر فرض الأمن من وراء المحيطات انتهى

2026-04-19 15:21
قال مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران علي أكبر ولايتي في منشورين على منصة "إكس" إن "عصر فرض الأمن من وراء المحيطات قد انتهى".

وأضاف ولايتي: "اليوم ليس فقط أمن هرمز وملقا (مضيق ملقا جنوب شرق آسيا) قد تم ضمانه في ظل قوتنا وشركائنا الاستراتيجيين، بل إن أمن باب المندب أيضًا في أيدي إخواننا أنصار الله"، وتابع: "أي مكر سيواجه ردًا متسلسلاً".

وفي منشور آخر، قال ولايتي إن "اجتماع باريس بشأن مضيق هرمز كان عرضًا سخيفًا ونقدر مواقف إسبانيا المستقلة والعقلانية".

وأضاف: "إذا كانت بريطانيا وفرنسا قلقتين على أمن الملاحة البحرية، فليفكّرا في مضيق المانش ووضع حد للجرح القديم في جبل طارق".

مضيق هرمز ايران
