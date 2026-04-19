الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
لبنان

خروقات بالجملة لجيش العدو جنوبًا: تفجيرات وتجريف واعتداءات لا تتوقف
لبنان

2026-04-19 16:30
96

استكمل جيش العدو "الاسرائيلي" خروقاته لاتفاق وقف اطلاق النار المؤقت، فأقدم بعد منتصف ليل أمس على تفجير عدد من المنازل في بلدتي البياضة والناقورة.

كما جرفت المداخل الفرعية وأقفلت الطرق المؤدية إلى عدد من البلدات في القطاع الغربي، بواسطة الردم والتراب.

وفي السياق نفسه، تعرضت بلدة كونين في قضاء بنت جبيل لقصف مدفعي معاد، حيث سجل سقوط عدد من القذائف.

ويواصل العدو الصهيوني تدمير ما تبقى من منازل في مدينة بنت جبيل.

كذلك أفادت قناة المنار أن دبابات العدو المتمركزة في بلدة دير سريان استهدفت بلدتي القصير وعدشيت القصير بعدد من القذائف.

وبحسب المنار، أطلق جنود الاحتلال النار باتجاه المزارعين في منطقة سهل الماري، فيما نفّذ العدو تفجيرات في شمع، القنطرة، واعمال التجريف متواصلة في القرى الحدودية.

العدو نفّذ أيضًا حملات تمشيط بالأسلحة الرشاشة في القنطرة، ديرسريان، وأطراف كفرشوبا.

الكلمات المفتاحية
العدوان الصهيوني جنوب لبنان
إقرأ المزيد
المزيد
مقالات مرتبطة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة