استكمل جيش العدو "الاسرائيلي" خروقاته لاتفاق وقف اطلاق النار المؤقت، فأقدم بعد منتصف ليل أمس على تفجير عدد من المنازل في بلدتي البياضة والناقورة.

كما جرفت المداخل الفرعية وأقفلت الطرق المؤدية إلى عدد من البلدات في القطاع الغربي، بواسطة الردم والتراب.

وفي السياق نفسه، تعرضت بلدة كونين في قضاء بنت جبيل لقصف مدفعي معاد، حيث سجل سقوط عدد من القذائف.

ويواصل العدو الصهيوني تدمير ما تبقى من منازل في مدينة بنت جبيل.

كذلك أفادت قناة المنار أن دبابات العدو المتمركزة في بلدة دير سريان استهدفت بلدتي القصير وعدشيت القصير بعدد من القذائف.

وبحسب المنار، أطلق جنود الاحتلال النار باتجاه المزارعين في منطقة سهل الماري، فيما نفّذ العدو تفجيرات في شمع، القنطرة، واعمال التجريف متواصلة في القرى الحدودية.

العدو نفّذ أيضًا حملات تمشيط بالأسلحة الرشاشة في القنطرة، ديرسريان، وأطراف كفرشوبا.

الكلمات المفتاحية