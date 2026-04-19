شيّعت بلدة سحمر في البقاع الغربي الشهيد علي جمعة شعشوع في موكبٍ مهيب شارك فيه أهالي البلدة وعوائل الشهداء وفعاليات اجتماعية وبلدية واختيارية وعلماء دين وحشد من جمهور المقاومة، تجسيدًا لتضحيات الشهداء الذين بذلوا أرواحهم دفاعًا عن الوطن.

ورُفعت خلال مراسم التشييع صور الشهداء ورايات المقاومة، وسط أجواء من الحزن الممزوج بالفخر والاعتزاز بسيرة الشهيد ومسيرته الجهادية.

وأمّ الصلاة على الجثمان الطاهر إمام البلدة الشيخ حسين قمر، الذي أشاد بـ"مناقب الشهيد وتضحياته"، مؤكّدًا أنّ "الشهداء هم عنوان العزة والكرامة" وأنّ "دماءهم الطاهرة ستبقى نبراسًا يحفظ الوطن ويصون كرامة أبنائه".

وعقب الصلاة، انطلق موكب التشييع من أمام مسجد البلدة، وجاب شوارعها ترافقه هتافات الوفاء للمقاومة والشهداء، وصولًا إلى روضة الشهداء، حيث وُورِي الشهيد الثرى إلى جانب رفاقه الشهداء.

