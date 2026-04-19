كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

حزب الله وأهالي مشغرة يشيّعون الشهيد خليل كلاس
لبنان

حزب الله وأهالي مشغرة يشيّعون الشهيد خليل كلاس

2026-04-19 17:58
شيّع حزب الله وجمهور المقاومة وعوائل الشهداء، في بلدة مشغرة في البقاع الغربي، الشهيد خليل كلاس، في موكبٍ حاشد جسّد معاني الوفاء والتقدير لمسيرة الشهيد وتضحياته في سبيل الوطن والدفاع عن الكرامة.

شارك في التشييع حشد كبير من أهالي مشغرة، من بينهم عوائل الشهداء،  وجمع من العلماء وفعاليات اجتماعية وشخصيات بلدية واختيارية. ورُفعت خلال مراسم التشييع صور الشهداء والرايات الحسينية وأعلام المقاومة، وسط أجواء من الحزن مقرونةٍ بمشاعر الاعتزاز والفخر.

وأمّ الصلاة على الجثمان الطاهر إمام بلدة مشغرة الشيخ عباس ذيبة، الذي أشاد، في كلمته، بـ"مناقب الشهيد ومسيرته الجهادية"، مؤكّدًا أنّ "دماء الشهداء ستبقى منارةً تحفظ الوطن وتصون عزّته وسيادته".

وعقب الصلاة، انطلق الموكب من أمام مسجد الإمام الحسين (عليه السلام) وجاب شوارع مشغرة، وسط هتافات التأييد للمقاومة واستذكار الشهداء، وصولًا إلى روضة الشهداء، حيث وُورِي الشهيد الثرى إلى جانب رفاقه الشهداء.

حزب الله شهداء المقاومة الإسلامية مشغرة
حزب الله وأهالي مشغرة يشيّعون الشهيد خليل كلاس
حزب الله وأهالي مشغرة يشيّعون الشهيد خليل كلاس
سحمر المقاوِمة تشيّع الشهيد جمعة شعشوع 
خروقات بالجملة لجيش العدو جنوبًا: تفجيرات وتجريف واعتداءات لا تتوقف
المفتي قبلان: لا قيمة للبنان إذا صار صهيونيًا
حزب الله وأهالي مشغرة يشيّعون الشهيد خليل كلاس
حزب الله وأهالي مشغرة يشيّعون الشهيد خليل كلاس
سحمر المقاوِمة تشيّع الشهيد جمعة شعشوع 
حزب الله وجمهور المقاومة يشيّعان الشهيد السعيد محمود المولى في حربتا البقاعية
عون يبني رؤية أحادية للواقع اللبناني: التفاوض من دون توافق وطني
