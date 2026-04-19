شيّع حزب الله وجمهور المقاومة وعوائل الشهداء، في بلدة مشغرة في البقاع الغربي، الشهيد خليل كلاس، في موكبٍ حاشد جسّد معاني الوفاء والتقدير لمسيرة الشهيد وتضحياته في سبيل الوطن والدفاع عن الكرامة.

شارك في التشييع حشد كبير من أهالي مشغرة، من بينهم عوائل الشهداء، وجمع من العلماء وفعاليات اجتماعية وشخصيات بلدية واختيارية. ورُفعت خلال مراسم التشييع صور الشهداء والرايات الحسينية وأعلام المقاومة، وسط أجواء من الحزن مقرونةٍ بمشاعر الاعتزاز والفخر.

وأمّ الصلاة على الجثمان الطاهر إمام بلدة مشغرة الشيخ عباس ذيبة، الذي أشاد، في كلمته، بـ"مناقب الشهيد ومسيرته الجهادية"، مؤكّدًا أنّ "دماء الشهداء ستبقى منارةً تحفظ الوطن وتصون عزّته وسيادته".

وعقب الصلاة، انطلق الموكب من أمام مسجد الإمام الحسين (عليه السلام) وجاب شوارع مشغرة، وسط هتافات التأييد للمقاومة واستذكار الشهداء، وصولًا إلى روضة الشهداء، حيث وُورِي الشهيد الثرى إلى جانب رفاقه الشهداء.

