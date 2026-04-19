كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

المقال التالي 23 ألف معتقلٍ فلسطيني في سجون الاحتلال منذ تشرين الأول 2023

إسبانيا تطالب بقطع الشراكة الأوروبية مع "إسرائيل"

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأحد 19 نيسان/أبريل 2026، عن أنّ بلاده ستطلب من الاتحاد الأوروبي فسخ اتفاق الشراكة مع "إسرائيل" التي "تنتهك القانون الدولي".

وقال سانشيز، خلال تجمُّع انتخابي في إقليم الأندلس: "الثلاثاء المقبل، ستقدّم الحكومة الإسبانية اقتراحًا إلى أوروبا يهدف إلى فسخ اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" المُبرَم في عام 2000".

وعلّل هذه الخطوة بأنّ "حكومة تنتهك القانون الدولي لا يمكن أنْ تكون شريكًا للاتحاد الأوروبي"، في إشارة إلى حكومة بنيامين نتنياهو المطلوب مثوله أمام "المحكمة الجنائية الدولية" لارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة.

وأتت تصريحات شانشيز في ظل علاقة متوتّرة بين إسبانيا و"إسرائيل"، إذ تُعَد إسبانيا من أشد المنتقدين للعدوان الأميركي - "الإسرائيلي" على إيران ولبنان رغم تهديدات الولايات المتحدة بمعاقبة أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" غير المتعاونين معها ضد إيران.

وصعّد سانشيز، خلال الأشهر الأخيرة، خطابه السياسي ضد "إسرائيل"، معارضًا العدوان على إيران ولبنان، وطالبًا تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل". كما أكّد "ضرورة عدم مرور هذه الانتهاكات من دون محاسبة".

كذلك، أغلق سانشيز المجال الجوي الإسباني أمام أيّ طائرة تشارك في "الصراع" الذي وصفه بأنّه "متهوّر وغير قانوني".

وبرزت إسبانيا، إلى جانب دول أوروبية أخرى، ضمن الأصوات الداعية إلى وقف العدوان على غزة، ومراجعة العلاقات السياسية والاقتصادية مع "تل أبيب"، في ظل اتهامات أوروبية متزايدة لكيان الاحتلال بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

ويُعَدُّ اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، الذي دخل حيّز التنفيذ في عام 2000، الإطار الناظم للعلاقات الثنائية، ويغطّي مجالات واسعة تشمل التجارة والتعاون الاقتصادي والسياسي والعلمي. 

كما يمنح الاتفاق "إسرائيل" امتيازات تجارية مهمة داخل السوق الأوروبية، مقابل التزامها ببنود تتعلّق باحترام حقوق الإنسان، وهو ما كان محل جدل متكرّر داخل مؤسسات الاتحاد.

إقرأ المزيد
المزيد
لهذا عارض ترامب عملية برية في جزيرة خارك الإيرانية
لهذا عارض ترامب عملية برية في جزيرة خارك الإيرانية
عربي ودولي منذ ساعة
منتدى حقوقي يشكّك في نزاهة التحقيق بوفاة الموسوي أثناء الاحتجاز
منتدى حقوقي يشكّك في نزاهة التحقيق بوفاة الموسوي أثناء الاحتجاز
عربي ودولي منذ 8 ساعات
كتائب حزب الله العراق: نشيد بصمود المقاومة في لبنان.. ولضرورة تعزيز
كتائب حزب الله العراق: نشيد بصمود المقاومة في لبنان.. ولضرورة تعزيز "وحدة الساحات"
عربي ودولي منذ 14 ساعة
مقالات مرتبطة
رسالة من الضاحية للمجاهدين: نحن خلفكم ولن نخذلكم
رسالة من الضاحية للمجاهدين: نحن خلفكم ولن نخذلكم
خاص العهد منذ ساعة
باحث صهيوني كبير:
باحث صهيوني كبير: "تصدّع أخلاقي" في الجيش "الإسرائيلي" والمتضرّرون هم الجنود
عين على العدو منذ ساعة
المفتي قبلان: لا قيمة للبنان إذا صار صهيونيًا
المفتي قبلان: لا قيمة للبنان إذا صار صهيونيًا
لبنان منذ 3 ساعات
