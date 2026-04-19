أكد قائد القوة الجو-فضائية في حرس الثورة الإيراني، العميد مجيد موسوي، أنّ سرعة إيران خلال وقف إطلاق النار في تحديث وملء منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة أكبر مما كانت عليه قبل الحرب.

وكشف موسوي عن وجود معلومات لدى طهران بأن العدو غير قادر على توفير مثل هذه الظروف لنفسه، و"هم مضطرون لجلب الذخائر من أقصى أنحاء العالم بشكل متقطع".

وشدد موسوي في منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إعادة بناء مخزون الصواريخ والطائرات المسيّرة على أنّ الأعداء "خسروا هذه المرحلة من الحرب أيضاً! كذلك خسروا المضيق وخسروا لبنان والمنطقة".

الكلمات المفتاحية