نفى حزب الله بـ"شكل قاطع وجازم الادّعاءات والاتهامات الكاذبة والمفبركة الصادرة عن وزارة الداخلية السورية حول ارتباط خلية تمَّ القبض عليها في سورية بحزب الله".

وقال بيان صادر عن العلاقات لحزب الله، في بيان، الأحد 9 نيسان/أبريل 2026": "نعيد التشديد على ما أعلنّا عنه مرارًا وتكرارًا بأنّ لا وجود لحزب الله داخل الأراضي السورية، وأنّ ليس لديه هناك أيّ نشاط هناك مهما كان شكله ونوعه".

وإذ رفض البيان "هذه الاتهامات جملة وتفصيلًا"، استغرب "الإصرار المتكرّر على زجّ اسمه في كل حادثة أمنية"، موضحًا: "كأنّ هناك محاولة مبرمجة لتحميله (الحزب) مسؤولية أيّ حدث بهدف تشويه صورة المقاومة ودورها الأساسي والوحيد وهو مواجهة العدو "الإسرائيلي" دفاعًا عن لبنان وشعبه".

