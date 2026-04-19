الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي الجيش اللبناني يزيل ساترًا ترابيًا وضعه العدو على طريق الماري - عين عرب

لبنان

حزب الله ينفي الاتهامات المفبركة للداخلية السورية: لا وجود ولا نشاط لنا في سورية
لبنان

2026-04-19 19:27
نفى حزب الله بـ"شكل قاطع وجازم الادّعاءات والاتهامات الكاذبة والمفبركة الصادرة عن وزارة الداخلية السورية حول ارتباط خلية تمَّ القبض عليها في سورية بحزب الله".

وقال بيان صادر عن العلاقات لحزب الله، في بيان، الأحد 9 نيسان/أبريل 2026": "نعيد التشديد على ما أعلنّا عنه مرارًا وتكرارًا بأنّ لا وجود لحزب الله داخل الأراضي السورية، وأنّ ليس لديه هناك أيّ نشاط هناك مهما كان شكله ونوعه".

وإذ رفض البيان "هذه الاتهامات جملة وتفصيلًا"، استغرب "الإصرار المتكرّر على زجّ اسمه في كل حادثة أمنية"، موضحًا: "كأنّ هناك محاولة مبرمجة لتحميله (الحزب) مسؤولية أيّ حدث بهدف تشويه صورة المقاومة ودورها الأساسي والوحيد وهو مواجهة العدو "الإسرائيلي" دفاعًا عن لبنان وشعبه".

الكلمات المفتاحية
حزب الله العلاقات الإعلامية في حزب الله سورية
إقرأ المزيد
المزيد
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة