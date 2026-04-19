شيّع حزب الله وأهالي بلدة البزالية البقاعية والجوار

الشهيد السعيد علي موسى البزال ( ابو الفضل )، حيث استقبل جمهور المقاومة النعش الطاهر للشهيد في باحة حسينية البلدة بنثر الورود والأرز.

وأُقيمت مراسم التشييع بمشاركة رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن والنواب الدكتور علي المقداد والاستاذ ملحم الحجيري إلى جانب حشد من الفاعليات العلمائية والحزبية والاجتماعية وعوائل الشهداء والأهل الأعزاء.

بعدها جاب المشيعون الطريق الرئيسي وصولاً إلى الجبانة وسط الهتافات الحسينية وشعارات الموت لأميركا ولـ"إسرائيل".

وأمَّ إمام البلدة فضيلة الشيخ محمد البزال الصلاة على الجثمان الطاهر ووري بعدها الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه في رحلة الجهاد والشهادة.

