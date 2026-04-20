كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
2026-04-20 00:15
25
00:58 |
إيران| مقر خاتم الأنبياء (ص): القوات المسلحة الإيرانية ستردّ قريبًا بالشكل المناسب على هذا العمل الإجرامي من القرصنة المسلحة للجيش الأميركي
00:56 |
إيران| مقر خاتم الأنبياء (ص): نحذر بأن القوات المسلحة الإيرانية سترد قريبًا على مهاجمة السفينة من قبل القوات الأميركية
00:55 |
إيران| مقر خاتم الأنبياء (ص): القوات الأميركية أطلقت النار على سفينة تجارية إيرانية في بحر عُمان ما عطل نظام الملاحة
00:54 |
إيران| مقر خاتم الأنبياء (ص): الهجوم على السفينة التجارية الإيرانية في بحر عُمان هو انتهاك لوقف إطلاق النار وقرصنة بحرية
00:26 |
عراقجي: إيران ستستخدم كافة قدراتها لصون مصالحها الوطنية وأمنها القومي في مواجهة التهديدات
00:25 |
عراقجي: تجاربنا المريرة مع أميركا شملت اعتداءات عسكرية ضد إيران في خضم جولات التفاوض السابقة
00:24 |
عراقجي: التناقضات الأميركية وتهديد الموانئ والسفن الإيرانية مؤشرات واضحة على محاولات إفشال وقف إطلاق النار
00:23 |
عراقجي: أميركا أثبتت سوء نيتها وعدم جديتها في الدبلوماسية عبر طرح مطالب غير معقولة وخطابات تهديدية
00:22 |
عارف: الخيار واضح.. إما سوق نفط حرة للجميع أو تحمل مخاطر تكاليف جسيمة تطال الجميع
00:22 |
عراقجي في اتصال بنظيره الباكستاني: تهديد موانئ وسفن إيران ومطالب واشنطن غير المنطقية دليل على عدم جديتها
00:21 |
نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف عبر منصة "إكس": أمن مضيق هرمز ليس بلا ثمن
00:21 |
عارف: لا يمكن تقييد صادرات النفط الإيرانية وفي الوقت نفسه توقع توفير الحماية المجانية للآخرين
00:20 |
القيادة المركزية الأميركية تؤكد إطلاق قذائف على سفينة إيرانية لتعطيل نظام الدفع فيها وايقافها في مخالفة للقوانين الدولية
00:16 |
القيادة المركزية الأميركية: قواتنا ببحر العرب اعترضت سفينة شحن ترفع علم ايران كانت في طريقها إلى ميناء بندر عباس
موسوي: سرعة إيران الآن في ملء منصات إطلاق الصواريخ أكبر مما كانت عليه قبل الحرب
ولايتي: عصر فرض الأمن من وراء المحيطات انتهى
الوضع المتصاعد حول مضيق هرمز محور اهتمام الصحف الإيرانية  
قاليباف: مضيق هرمز تحول إلى قدرة فعلية ولن يبقى مفتوحًا مع استمرار الحصار
آنا بارسكي: فرص إنهاء الحرب ترتفع وسط نفي وتضارب في التصريحات
