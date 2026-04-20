إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
00:58 |إيران| مقر خاتم الأنبياء (ص): القوات المسلحة الإيرانية ستردّ قريبًا بالشكل المناسب على هذا العمل الإجرامي من القرصنة المسلحة للجيش الأميركي
00:56 |إيران| مقر خاتم الأنبياء (ص): نحذر بأن القوات المسلحة الإيرانية سترد قريبًا على مهاجمة السفينة من قبل القوات الأميركية
00:55 |إيران| مقر خاتم الأنبياء (ص): القوات الأميركية أطلقت النار على سفينة تجارية إيرانية في بحر عُمان ما عطل نظام الملاحة
00:54 |إيران| مقر خاتم الأنبياء (ص): الهجوم على السفينة التجارية الإيرانية في بحر عُمان هو انتهاك لوقف إطلاق النار وقرصنة بحرية
00:25 |عراقجي: تجاربنا المريرة مع أميركا شملت اعتداءات عسكرية ضد إيران في خضم جولات التفاوض السابقة
00:24 |عراقجي: التناقضات الأميركية وتهديد الموانئ والسفن الإيرانية مؤشرات واضحة على محاولات إفشال وقف إطلاق النار
00:23 |عراقجي: أميركا أثبتت سوء نيتها وعدم جديتها في الدبلوماسية عبر طرح مطالب غير معقولة وخطابات تهديدية
00:22 |عراقجي في اتصال بنظيره الباكستاني: تهديد موانئ وسفن إيران ومطالب واشنطن غير المنطقية دليل على عدم جديتها
00:21 |عارف: لا يمكن تقييد صادرات النفط الإيرانية وفي الوقت نفسه توقع توفير الحماية المجانية للآخرين
00:20 |القيادة المركزية الأميركية تؤكد إطلاق قذائف على سفينة إيرانية لتعطيل نظام الدفع فيها وايقافها في مخالفة للقوانين الدولية
00:16 |القيادة المركزية الأميركية: قواتنا ببحر العرب اعترضت سفينة شحن ترفع علم ايران كانت في طريقها إلى ميناء بندر عباس