كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

مقرّ خاتم الأنبياء: سنرد على القرصنة الأميركية للسفينة الإيرانية في بحر عُمان
2026-04-20 01:37
توعد مقر خاتم الأنباء (ص) المركزي في إيران بالرد على استهداف القوات الأميركية لسفينة شحن إيرانية، وقرصنتها في بحر عُمان برد قريب ومناسب.

وأوضح المتحدث باسم مقرّ خاتم الأنبياء (ص) المركزي العقيد إبراهيم ذو الفقاري في بيان أن الولايات المتحدة المعتدية، أقدمت عبر خرق وقف إطلاق النار وارتكاب عمل من أعمال القرصنة البحرية، على إطلاق النار نحو إحدى السفن التجارية الإيرانية في مياه بحر عُمان، وتعطيل نظام الملاحة فيها.

وأشار العقيد ذو الفقاري إلى أن القوات الأميركية نفذت بعد ذلك عملية إنزال لعدد من عناصر مشاة البحرية التابعة لها على متن السفينة المذكورة.

وأكد العقيد ذو الفقاري أن الهجوم على السفينة التجارية الإيرانية في بحر عُمان يشكل اعتداءً سافرًا وانتهاك لوقف إطلاق النار وقرصنة بحرية.

وتوعد المتحدث باسم مقر خاتم الأنباء (ص) بأنّ "القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ستردّ قريبًا على هذا العمل الإجرامي من القرصنة المسلحة للجيش الأميركي، وستقوم بالردّ والتصعيد المناسب".

وأوضحت وکالة تسنیم الإيرانية أن السفينة التجارية التي هاجمتها القوات الأميركية كانت قادمة من الصين ومتجهة إلى إيران.

