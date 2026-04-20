كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

وزيرا خارجية إيران وباكستان يؤكدان أهمية الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين
2026-04-20 01:50
ناقش وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، خلال اتصال هاتفي الأحد 19 نيسان/أبريل 2026، آخر التطورات في المنطقة والقضايا المتعلقة بوقف إطلاق النار، بين إيران والولايات المتحدة.

أكد وزيرا خارجية إيران وباكستان على استمرار المشاورات لتعزيز الهدف المشترك المتمثل في الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين.

وشرح نائب رئيس الوزراء الباكستاني، جهود بلاده لإنهاء الحرب وإحلال السلام في المنطقة، مؤكدًا استعداد بلاده لمواصلة المشاورات في هذا الشأن.

من جهته أشاد وزير خارجية إيران بالمساعي الحميدة التي تبذلها باكستان ووساطتها في المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، مذكّرًا بنهج إيران المسؤول في الانخراط في العملية الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

وأشار إلى التجارب المريرة التي عانتها إيران مع الإدارة الأميركية، خلال المفاوضات منذ العام الماضي والانتهاكات الأميركية المتكررة لالتزاماتها، وخاصة العدوان العسكري على إيران في خضم المفاوضات.

ورأى عراقجي أن تصرفات الولايات المتحدة الأخيرة في انتهاك وقف إطلاق النار، وتهديد الموانئ والسواحل والسفن الإيرانية، والخطاب التهديدي، وتقديم مطالب غير معقولة، والتناقضات المستمرة، كلها علامات واضحة على سوء نوايا أميركا وعدم جديتها في الدبلوماسية.

وختم عراقجي مشددًا على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستخدم كل قدراتها لحماية مصالحها وأمنها القومي.
 

الجمهورية الاسلامية في إيران باكستان الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
