أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد رضا عارف أن استقرار أسعار الوقود العالمية مرهون بإنهاء الضغط الاقتصادي والعسكري على إيران وحلفائها بشكل مضمون ومستدام.

وكتب عارف في منشور له على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم الاثنين 20 نيسان/أبريل 2026 يقول: إن "أمن مضيق هرمز ليس مجانيًا. لا يمكن تقييد صادرات النفط الإيرانية بينما يُتوقع أمنًا مجانيًا للآخرين".

وتابع عارف بالقول: "الخيار واضح؛ إما سوق نفط حرة للجميع، أو مخاطرة تكبّد الجميع تكاليف باهظة. استقرار أسعار الوقود العالمية مرهون بإنهاء الضغط الاقتصادي والعسكري على إيران وحلفائها بشكل مضمون ومستدام".

