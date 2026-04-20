כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

إيران

نائب الرئيس الإيراني: استقرار أسعار الوقود العالمية مرهون بإنهاء الضغط على إيران
إيران

نائب الرئيس الإيراني: استقرار أسعار الوقود العالمية مرهون بإنهاء الضغط على إيران

2026-04-20 03:06
أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد رضا عارف أن استقرار أسعار الوقود العالمية مرهون بإنهاء الضغط الاقتصادي والعسكري على إيران وحلفائها بشكل مضمون ومستدام.

وكتب عارف في منشور له على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم الاثنين 20 نيسان/أبريل 2026 يقول: إن "أمن مضيق هرمز ليس مجانيًا. لا يمكن تقييد صادرات النفط الإيرانية بينما يُتوقع أمنًا مجانيًا للآخرين".

وتابع عارف بالقول: "الخيار واضح؛ إما سوق نفط حرة للجميع، أو مخاطرة تكبّد الجميع تكاليف باهظة. استقرار أسعار الوقود العالمية مرهون بإنهاء الضغط الاقتصادي والعسكري على إيران وحلفائها بشكل مضمون ومستدام".

الجمهورية الاسلامية في إيران النفط العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران محمد رضا عارف
