كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

العصف المأكول

عربي ودولي

الخارجية الروسية: أزمة إيران تهدد لاتحاد الأوروبي بصدمة الركود التضخمي
عربي ودولي

الخارجية الروسية: أزمة إيران تهدد لاتحاد الأوروبي بصدمة الركود التضخمي

2026-04-20 04:12

2026-04-20 04:12
رأى نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن الأزمة حول إيران وتعطيل العبور عبر مضيق هرمز يهددان الاتحاد الأوروبي بصدمة ركود تضخمي.

وقال غروشكو في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي": "إن تعطيل العبور في مضيق هرمز، والأضرار التي لحقت بمنشآت البنية التحتية للطاقة، والأزمة بشكل عام حول إيران، تؤثر بالفعل على اقتصاد الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، ووفقًا لتعليقات المسؤولين الأوروبيين أنفسهم، قد يواجه الاتحاد صدمة ركود تضخمي (تباطؤ متزامن في النمو الاقتصادي وتسارع التضخم)".

وبحسب غروشكو ، فإن توقعات النمو الاقتصادي للاتحاد الأوروبي لعام 2026 يتم خفضها بالفعل: من 1.4% إلى 0.8-1%، بينما يتم رفع توقعات التضخم: من 2.1% إلى 3.1%.

يأتي تحذير غروشكو في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تقلبات حادة جراء الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، الذي يمثل نحو خمس إمدادات النفط والغاز المسال عالميًا. 
وكانت أسعار النفط قد سجلت أكبر ارتفاع أسبوعي منذ سنوات، حيث تجاوز خام برنت 96 دولارًا للبرميل.

وأدى الحصار البحري الأميركي للموانئ الإيرانية وإغلاق طهران للمضيق إلى تعطيل شبه كامل للملاحة التجارية في المنطقة، مما ألقى بظلاله على الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني أصلًا من تباطؤ النمو وارتفاع تكاليف الطاقة.

وكانت وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز قد صرّحت من واشنطن بأن الحرب على إيران "كانت خطأ" لأن الخيارات الدبلوماسية لم تستنفد، محذرة من تداعياتها على الاقتصاد العالمي. 

ويواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطا متزايدة مع استمرار تعطيل سلاسل التوريد وارتفاع فواتير الطاقة، مما يهدد بدفع التكتل نحو ركود اقتصادي مصحوب بتضخم جامح، في سيناريو يذكر بأزمة الطاقة التي ضربت القارة عقب اندلاع النزاع الأوكراني.

وتتسابق الدول الأوروبية للبحث عن مصادر طاقة بديلة، بينما تستمر جهود الوساطة الإقليمية والدولية في أنطاليا وإسلام آباد لمحاولة إنهاء الأزمة واستئناف الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي.

مضيق هرمز الاقتصاد الاتحاد الاوروبي العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
الخارجية الروسية: أزمة إيران تهدد لاتحاد الأوروبي بصدمة الركود التضخمي
الخارجية الروسية: أزمة إيران تهدد لاتحاد الأوروبي بصدمة الركود التضخمي
