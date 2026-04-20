أكدت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن تداعيات العدوان الأميركي – الصهيوني على ايران والتصريحات المتناقضة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أحدثت شرخًا عميقًا حتى في صفوف مؤيديه، لدرجة أن بعض الخبراء يعتقدون أن "إدارة ترامب بلغت حافة الانهيار".

وكتبت "الغارديان" تقول: إن "الرئيس الأميركي، بأفعال منها "شن حرب غير محسومة ضد إيران، والتسبب في تضخم الأسعار، والإهانة للمسيحيين، قد أحدث ثغرات في قاعدته الانتخابية".

وتناولت الصحيفة آراء بعض الناخبين الذين صوتوا لترامب، مؤكدةً أن الكثير من هؤلاء المؤيدين غير راضين عن تصويتهم، "لانس جونسون" هو أحد هؤلاء، هذا المقاول البالغ من العمر 47 عامًا، الذي صوت لدونالد ترامب ثلاث مرات، يشعر الآن بالندم.

يقول جونسون في هذا الشأن: "كان من المفترض ألا نبدأ حربًا جديدة. كان من المفترض أن تنخفض الأسعار. قُطعت لنا وعود كثيرة لن نراها".

الضربة التي وجهها ترامب لنفسه

"لانس جونسون" ليس الناخب الوحيد غير الراضي عن أداء رئيس بلاده. بل أعلن عدد آخر من الأميركيين استياءهم من ترامب. كما أن ترامب جعل الأوضاع أكثر صعوبة لنفسه خلال الأسبوعين الماضيين بتصريحاته ضد البابا.

ووصفت "الغارديان" الأسبوعين الماضيين بأنهما "الفترة الأكثر تدميرًا في رئاسة ترامب"، وأوضحت أنه خلال الأسبوعين الماضيين أهان البابا، ونشر صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لنفسه على أنه المسيح في وسائل التواصل الاجتماعي. كما خسر ترامب جلسة محكمة بشأن دعوى قضائية ضد صحيفة "وول ستريت جورنال" متعلقة بقضية جيفري إبستين، وفشلت أيضًا مبادرته لدعم السياسي المجري فيكتور أوربان في الانتخابات الرئاسية.

وأكدت الصحيفة أن ترامب يعاني الآن، بعد أن بدأ حربًا "غير محبوبة" ضد إيران، من ارتفاع أسعار الوقود ويبحث عن مخرج.

شرخ في صفوف مؤيدي ترامب

ووفقًا لاستطلاع للرأي نشرته هذا الأسبوع جامعة "كوينيبياك"، فإن 38% فقط من الناخبين يوافقون على طريقة أداء ترامب لمهامه كرئيس، بينما يعارض 55% ذلك. فقط 36% من الناخبين يوافقون على نهج الرئيس الأميركي تجاه إيران، بينما يعارض 58% هذا النهج. ويلوم ثلثا الناخبين ترامب على الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين.

ووصل ترامب إلى أدنى مستوى من الشعبية في ولايته الرئاسية الثانية، مما أثار قلقًا بين الجمهوريين من احتمال فقدان سيطرتهم على الكونغرس في الانتخابات النصفية.

وقالت "الغارديان": "إن الأغلبية الديمقراطية في أي من المجلسين يمكن أن تبدأ تحقيقات في إدارة ترامب، وتجرد ترامب من الكثير من صلاحياته القانونية".

وبحسب الصحيفة، يعتقد "لاري جاكوبس"، مدير مركز دراسة السياسة والحكم في جامعة مينيسوتا، أن "دونالد ترامب حيوان سياسي جريح. هذا الرجل لن يختفي. كلما أصبح أكثر ضعفًا، أصبح أكثر تهوّرًا". وقد وصف ترامب بأنه تهديد لأميركا والعالم، وبشخصية "خطيرة".

