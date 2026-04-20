كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

حماس تبحث مع الوسطاء والفصائل استكمال المرحلة الأولى من اتفاق غزة

2026-04-20 05:11
أكدت الحرص على استمرار التواصل والتنسيق المستمر مع الوسطاء، لإنجاز "اتفاق مقبول" لوضع حد للمعاناة الإنسانية في قطاع غزة.
أعلنت حركة «حماس» أنها عقدت عددًا من اللقاءات والحوارات مع الوسطاء والفصائل الفلسطينية، في القاهرة الأسبوع الماضي، من أجل العمل على استكمال تطبيق كافة بنود المرحلة الأولى "بحسب ما ورد في اتفاق شرم الشيخ، حيث لم يلتزم الاحتلال الصهيوني بتطبيق معظم التزاماته فيه، بل واصل خروقاته بشكل يومي".

وأشارت الحركة، في بيان، إلى أنها تعاملت "بشكل إيجابي" مع الحوارات والنقاشات التي جرت، وأكدت "حرصها على استمرار التواصل والتنسيق المستمر مع الإخوة الوسطاء، لإنجاز اتفاق مقبول في ضوء مبادرة الرئيس ترامب واتفاق شرم الشيخ، لوضع حد للمعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة، وبدء عملية الإعمار".

كما أكدت حماس ضرورة إلزام الاحتلال بتطبيق بنود المرحلة الأولى لإتاحة المجال للدخول في حوار جدي حول قضايا المرحلة الثانية.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانه على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث بلغت الإحصائية التراكمية لعدد الشهداء 72,551 شهيدًا، والجرحى 172,274 جريحًا، وفق إحصاءات رسمية تعدها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
 

