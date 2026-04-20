أعلنت المقاومة الإسلامية عن تدمير 4 دبّابات "ميركافا" جراء انفجار "تشريكة" من العبوات الناسفة برتل "إسرائيلي" مؤلّف من ثماني مدرّعات أمس الأحد 19 نيسان/أبريل 2026 أثناء تحرّكه من بلدة الطيبة باتّجاه موقع الصلعة القديم في بلدة دير سريان.

وأشارت المقاومة إلى أنَّ الانفجار جاء أثناء ممارسة قوّات الاحتلال "الإسرائيليّة" خرقًا جديدًا يضاف إلى سلسلة خروقاتها الفاضحة والموثّقة على مدى 3 أيّام من دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

وفيما يلي نصُّ البيان:

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (1):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۟ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

أثناء ممارسة قوّات الإحتلال الإسرائيليّة خرقًا جديدًا يضاف إلى سلسلة خروقاتها الفاضحة والموثّقة على مدى 3 أيّام من دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، وفيما كان رتل مؤلّف من ثماني مدرّعات يتحرّك الأحد 19-04-2026 من بلدة الطيبة باتّجاه موقع الصلعة القديم في بلدة دير سريان، تعرّض لانفجار تشريكة من العبوات الناسفة زرعها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة مسبقًا في المكان. أدّى الإنفجار الذي حصل على دفعتين بين الساعة 15:40 و 16:40 إلى تدمير 4 دبّابات ميركافا وشوهدت النيران تندلع فيها قبل أن يعمد العدوّ عند الساعة 18:00 إلى سحبها من مكان الحدث.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الإثنين 20-04-2026‏

2 ذو القعدة 1447 هـ



