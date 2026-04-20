يواصل العدو الصهوني خروقاته لوقف إطلاق النار المؤقت الذي يدخل يومه الرابع، حيث عمد إلى تفجير منازل في مناطق مختلفة.

وأغار الطيران الحربي "الإسرائيلي" على بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل، كما استهدف طيران العدو المسيّر فجرًا منزلًا في بلدة برج قلاويه.

وأقدم جيش العدو "الإسرائيلي" منذ ساعات الليل وحتى فجر اليوم على تفجير عدد من المباني السكنية في بلدات شمع، الناقورة والبياضة في قضاء صور، كما نفذ الاحتلال عملية تفجير كبيرة في بلدة بيت ياحون جنوب لبنان.

بالموازاة، يواصل طيران العدو المُسيّر التحليق على علو منخفض فوق العاصمة بيروت، إضافة إلى تحليقه في أجواء مدينة بعلبك.

وفي سياق متصل، باشرت فرق الدفاع المدني اليوم الإثنين (20 نيسان/ أبريل 2026)، عمليات غطس تحت جسر القاسمية بحثًا عن جثامين مفقودين خلال العدوان "الإسرائيلي"، في وقت تم فيه انتشال جثمان شهيد من تحت أنقاض مبنى في مدينة صور.

