كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

"معاريف": مسيّرات بالألياف الضوئية تُربك الجيش "الإسرائيلي" جنوب لبنان

2026-04-20 10:04
كشفت صحيفة "معاريف الإسرائيلية" أنّ المناورة في جنوب لبنان أظهرت تحديًا جديدًا أمام جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، تمثّل في استخدام عناصر حزب الله مئات الطائرات المسيّرة المفخخة التي تعمل عبر الألياف الضوئية بدلًا من الاتصالات اللاسلكية أو الأقمار الصناعية، ما يصعّب على "الجيش الإسرائيلي" اعتراضها، وقد أدى ذلك إلى سقوط عدد من القتلى في صفوفه.

وأوضحت الصحيفة أنّ المؤسسة العسكرية كانت تعتقد في البداية أن مدى هذه الطائرات لا يتجاوز كيلومترين، غير أن المعارك كشفت أن مداها الفعلي يتخطى عشرة كيلومترات.

وأضافت "معاريف" أنّ الجيش "الإسرائيلي" بات يدرك أن هذا النوع من الطائرات المسيّرة يشكّل تحديًا متزايدًا، ما يستدعي من المؤسسة العسكرية والصناعات الحربية "الإسرائيلية" إيجاد حلول تقنية لمواجهته والتغلب عليه.

