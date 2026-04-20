كشفت صحيفة "معاريف الإسرائيلية" أنّ المناورة في جنوب لبنان أظهرت تحديًا جديدًا أمام جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، تمثّل في استخدام عناصر حزب الله مئات الطائرات المسيّرة المفخخة التي تعمل عبر الألياف الضوئية بدلًا من الاتصالات اللاسلكية أو الأقمار الصناعية، ما يصعّب على "الجيش الإسرائيلي" اعتراضها، وقد أدى ذلك إلى سقوط عدد من القتلى في صفوفه.

وأوضحت الصحيفة أنّ المؤسسة العسكرية كانت تعتقد في البداية أن مدى هذه الطائرات لا يتجاوز كيلومترين، غير أن المعارك كشفت أن مداها الفعلي يتخطى عشرة كيلومترات.

وأضافت "معاريف" أنّ الجيش "الإسرائيلي" بات يدرك أن هذا النوع من الطائرات المسيّرة يشكّل تحديًا متزايدًا، ما يستدعي من المؤسسة العسكرية والصناعات الحربية "الإسرائيلية" إيجاد حلول تقنية لمواجهته والتغلب عليه.

