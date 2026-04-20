انتقدت ابنة رئيس حزب الوطنيين الأحرار والجبهة اللبنانية الراحل داني شمعون، تريسي شمعون، أداء السلطة اللبنانية حيال التطورات في الجنوب، معبّرة عن ألمها بالقول إنها تستيقظ يوميًا وقلبها "ينكسر من أجل لبنان".

وأشارت إلى أنّ "الإسرائيليين" أعلنوا عن ما وصفته بـ"منطقة صفراء" في الجنوب كخط ترسيم أمني، لافتة إلى إدخال عشرات الجرافات إلى المنطقة، وكشفت أنّ وسائل إعلام "إسرائيلية" تحدثت عن تشغيل هذه الجرافات عبر شركات مقاولات خاصة، تسعى إلى تحقيق أرباح أكبر كلما توسعت عمليات تدمير المنازل.

وأضافت أنّ هذا المشهد يعيد إلى الأذهان ما جرى في غزّة، معتبرة أن هذه المنطقة العازلة باتت تمثل نحو 10% من مساحة لبنان، في ظل ترك الحكومة "إسرائيل" تستولي على الأرض وتحولها إلى منطقة عازلة.

وتساءلت شمعون عن أحقية "إسرائيل" في الاستيلاء على أراضٍ لبنانية وتدميرها، مشيرة إلى سيطرتها على عشرات القرى وتهجير سكانها وتحويلها إلى أراضٍ مدمرة بعد أن كانت تضم بساتين زيتون وأشجار صنوبر وطبيعة خضراء.

وختمت بتوجيه انتقاد مباشر للسلطة اللبنانية، متسائلة عن سبب صمتها وعدم اتخاذها أي موقف إزاء ما يجري.

