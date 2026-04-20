كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الخارجية الإيرانية: لا ثقة بواشنطن وأي اتفاق محتمل مشروط بضمانات
الخارجية الإيرانية: لا ثقة بواشنطن وأي اتفاق محتمل مشروط بضمانات

2026-04-20 11:44
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن بلاده لا تثق بالجانب الأميركي، معتبرًا أنه "خان الدبلوماسية على مدى طويل"، مشيرًا إلى أن طهران لم تتلق أي عرض جدي بشأن رفع العقوبات، وأن المؤشرات الحالية تدل على غياب الجدية الأميركية في المضي بالمسار الدبلوماسي.

وأوضح أن جزءًا من أي تفاهم سابق شمل وقف إطلاق النار في لبنان، لافتًا إلى أن طهران فتحت مضيق هرمز على هذا الأساس، إلا أن الولايات المتحدة نقضت التزاماتها المتعلقة بوقف إطلاق النار رغم قبولها به.

وشدد على أن أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة يجب أن يتضمن ضمانات عملية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى مواقف الاتحاد الأوروبي إزاء ما وصفها بالمجازر في فلسطين ولبنان، إضافة إلى قضية مضيق هرمز.

وختم بالتأكيد على أنّ حماية المصالح الوطنية ستستمر ما دامت الحاجة قائمة، محذرًا من أن أي "مغامرة" جديدة من قبل الولايات المتحدة أو "الكيان الصهيوني" ستقابل برد قوي وحازم من قبل القوات المسلحة.

