أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إبراهيم ذو الفقاري، أنه عقب "الاعتداء الواضح" من قبل قوات أمريكية على سفينة تجارية إيرانية في مياه بحر عُمان، كانت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على أهبة الاستعداد لتنفيذ رد حازم ضد القوات التي وصفها بـ"المتجاوزة".

وأوضح أن وجود عائلات بعض أفراد طاقم السفينة على متنها فرض قيودًا على طبيعة الرد، حرصًا على حماية حياتهم وأمنهم في ظل المخاطر التي كانت تهددهم.

وأضاف أنه، وفي ضوء المعطيات الحالية، وبعد التأكد من سلامة عائلات وطاقم السفينة التي تعرضت للاعتداء، فإن القوات المسلحة الإيرانية ستتخذ "الإجراء اللازم" بحق الجيش الأمريكي.

