

لقد شهد العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين تحولًا جذريًا في بنية النظام الدولي، حيث انتقل العالم من مرحلة القطبية الواحدة التي تهيمن عليها الولايات المتحدة إلى فوضى جيوسياسية أعادت تشكيل الخارطة العالمية. إن الغلاف الأخير لمجلة "نيو ستيتسمان" الصادر في 10 أبريل 2026 لم يكن مجرد عنوان صحفي مثير، بل كان توصيفًا دقيقًا للحظة تاريخية فارقة سماها جون غراي "السقوط الكبير". هذا السقوط لم يكن وليد صدفة عابرة أو نتيجة لهزيمة عسكرية في ميدان معركة تقليدي، بل كان محصلة لتآكل داخلي طويل الأمد وقرارات استراتيجية اتسمت بالانعزالية، بدأت ملامحها تتبلور بوضوح مع عودة دونالد ترامب إلى المشهد وتفكيكه الممنهج لشبكة التحالفات التي استندت إليها الإمبراطورية الأميركية لعقود طويلة.

ويرى جون غراي أن القوة الأميركية لم تكن تستمد شرعيتها من الترسانة العسكرية فحسب، بل من قدرتها على قيادة نظام ليبرالي عالمي يخدم مصالح حلفائها. ومع تبني سياسة "أميركا أولًا" بشكل راديكالي، فقدت واشنطن دورها كضامن للأمن العالمي، ما دفع القوى الإقليمية والدولية إلى البحث عن بدائل وتحالفات جديدة بعيدًا عن المظلة الأميركية. هذا التحول لم يضعف النفوذ السياسي فحسب، بل أدى إلى انهيار الثقة في الدولار كعملة احتياط عالمية، وهو ما يمثل القلب النابض للإمبراطورية الاقتصادية. إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقيات التجارية والمناخية، وتصادمها المستمر مع المؤسسات الدولية، خلق فراغًا هائلًا سارعت قوى مثل الصين وروسيا إلى ملئه بذكاء استراتيجي، ما جعل القطب الواحد مجرد ذكرى في كتب التاريخ.

من جانب آخر، يقدم المفكر الفرنسي إيمانويل تود رؤية أكثر عمقًا تركز على البنية التحتية والاجتماعية للولايات المتحدة. ففي كتابه "هزيمة الغرب" الصادر في كانون الثاني/ يناير 2024، أشار تود إلى أن تراجع مستويات التعليم وارتفاع معدلات الوفيات وتفكك النسيج الأسري كانت إرهاصات مبكرة لهذا الانهيار. إن الإمبراطورية التي كانت تصدر التكنولوجيا والثقافة أصبحت اليوم تعاني من فجوة طبقية هائلة وانقسام مجتمعي حاد، ما جعلها عاجزة عن إنتاج إجماع وطني حول أي قضية استراتيجية. ويرى تود أن الحرب الأوكرانية التي بدأت في 2022 كانت بمثابة كاشف للمخبر، حيث أظهرت أن القدرة الصناعية الغربية لم تعد تضاهي التحالف الأوراسي الصاعد، وأن العقوبات الاقتصادية التي كانت سلاحًا فتاكًا في السابق فقدت بريقها وقوتها في عالم لم يعد يدور في فلك واشنطن.

وينضم إلى هذا المشهد التحليلي كبير الواقعيين الأميركيين جون ميرشايمر، الذي حذر في محاضراته ومقالاته المنشورة خلال عامي 2024 و2025، ولا سيما في تحليله الصادر بمجلة "سابستاك" في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، من أن الولايات المتحدة ارتكبت خطأً استراتيجيًا فادحًا بدفع روسيا والصين نحو تحالف وثيق. يرى ميرشايمر أن النخبة الحاكمة في واشنطن، التي تتبنى الليبرالية الإمبريالية، فشلت في إدراك موازين القوى الواقعية، ما أدى إلى استنزاف الموارد الأميركية في صراعات لا تخدم المصلحة القومية العليا. وبالنسبة له، فإن الإخفاق الأميركي نابع من "وهم الهيمنة" الذي جعل واشنطن تتوسع عسكريًا خارج حدود طاقتها، ما أدى في النهاية إلى انكسار الهيبة العسكرية والسياسية أمام قوى إقليمية صاعدة.

وفي المقابل، يقدم توماس فريدمان، الذي كان من أشد المؤمنين بالعولمة، قراءة مغايرة يسودها الإحباط في مقالاته الأخيرة بصحيفة "نيويورك تايمز"، وخاصة مقاله الصادر في 12 شباط/ فبراير 2026 بعنوان "العالم لم يعد مسطحًا". يرى فريدمان أن الولايات المتحدة فقدت ميزتها التنافسية ليس بسبب نقص القوة، بل بسبب فقدان "البوصلة الأخلاقية والتقنية". ويشير إلى أن الإخفاق في إدارة ثورة الذكاء الاصطناعي بشكل يخدم الاستقرار الاجتماعي، والاعتماد المفرط على سلاح العقوبات، أدى إلى "تفتت الشبكة العالمية" التي كانت أميركا تديرها. فريدمان يرى أن عام 2026 هو عام الاستفاقة على حقيقة أن أميركا لم تعد قادرة على فرض معاييرها على عالم يزداد تعقيدًا وتقسمًا، حيث باتت التكنولوجيا التي اخترعتها واشنطن تستخدم اليوم لتقويض نفوذها.

أما فرانسيس فوكوياما، فقد عاد ليحذر في دراساته لعام 2025 من أن النظام الديمقراطي نفسه يواجه خطرًا وجوديًا بسبب سياسة الهوية والقطبية الحادة. إن الدولة التي كانت تفاخر بمؤسساتها الصلبة أصبحت تعاني من شلل سياسي يحول دون اتخاذ قرارات مصيرية، ما جعل السياسة الخارجية رهينة للصراعات الحزبية الداخلية. هذا الضعف المؤسسي أعطى انطباعًا للعالم بأن أميركا لم تعد شريكًا موثوقًا، وأن وعودها والتزاماتها قد تتغير بتغير الإدارة في البيت الأبيض. إن هذا النوع من عدم الاستقرار هو القاتل الصامت لأي إمبراطورية، حيث تفقد القدرة على التنبؤ والتخطيط بعيد المدى، وتتحول إلى قوة رد فعل بدلًا من أن تكون قوة مبادرة تقود دفة الأحداث العالمية.

وفي الختام، يمكن القول إن سقوط الإمبراطورية الأميركية بحسب رؤية هؤلاء المفكرين هو نتاج تلاقي أزمات داخلية وخارجية في لحظة زمنية واحدة. إن الحرب التي أسقطت أميركا لم تكن حربًا بالمدافع والصواريخ فقط، بل كانت حربًا على القيم والمؤسسات والاستقرار الاقتصادي. لقد كان قرار هدم الإمبراطورية بقرار واحد، كما وصفه غلاف المجلة البريطانية في 10 أبريل 2026، هو تجسيد لسياسة التخلي عن المسؤولية الدولية والتقوقع خلف الحدود، في وقت كان العالم فيه يتجه نحو مزيد من الترابط. إن التاريخ يعلمنا أن الإمبراطوريات لا تسقط فجأة، بل تنهار ببطء من الداخل حتى تأتي اللحظة التي تنكشف فيها الحقيقة أمام الجميع، ويبدو أن عام 2026 سيظل محفورًا في الذاكرة كعام الإعلان الرسمي عن نهاية العصر الأميركي وبداية عهد التعددية القطبية المضطربة.

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في 19 أبريل/نيسان 2026 تقريرًا مدويًا حول القصة الداخلية للحرب على إيران، حيث تضمن التقرير كشوفات جوهرية تشير إلى أن ترامب كان يصف الشرق الأوسط بأنه أرض الدم والرمال، ولم يكن يرغب في أي تدخل هناك، ثم قدم له نتنياهو إيجازًا مقنعًا في غرفة العمليات خلال شهر شباط/ فبراير، مدعومًا باتصالات متكررة من ليندسي غراهام، ما أدى إلى تغيير رأيه. وقد اعتقد حينها أن الأمر سيكون بسهولة ما حدث في فنزويلا، وكان ترامب في حالة من الذهول أمام حجم القنابل، حيث كان يشاهد مقاطع الانفجارات كل صباح، لكنه لم يبذل جهدًا يذكر لإقناع الجمهور الأميركي بالحرب، وشعر بالإحباط لعدم حصوله على الثناء بسببها.

أظهر له فريقه استطلاعات رأي متعلقة بالانتخابات النصفية أثبتت أن الحرب تسببت في تراجع مرشحي الحزب الجمهوري، وبدأ سريعًا في التفكير بكيفية تحول هذا العمل العسكري إلى كارثة. وفيما يخص المضيق، فقد أخبر ترامب فريقه قبل الحرب أن إيران ستستسلم على الأرجح قبل إغلاق المضيق، وقد تفاجأ مستشاروه بتوقف حركة الناقلات بسرعة كبيرة. ولاحقًا أبدى ترامب تعجبه من السهولة التي أُغلق بها المضيق، قائلًا إن رجلًا واحدًا بطائرة مسيَّرة يمكنه إغلاقه. وبحلول أواخر آذار/ مارس، وقبل إسقاط طائرة إف-15، أمر ترامب فريقه بإيجاد وسيلة لبدء المحادثات، إذ كانت الحرب قد انتهت في ذهنه قبل أسابيع من وقف إطلاق النار.

توسل إليه مساعدوه للتوقف عن إجراء مقابلات مرتجلة لأنه كان يناقض نفسه علنًا، وقد وافق على التوقف ثم عاد فورًا للاتصال بالصحفيين. وكانت كلمة الأول من نيسان/ أبريل الموجهة للشعب فكرة سوزي وايلز لطمأنة البلاد بأن ترامب لديه خطة، ولم يرغب ترامب في القيام بذلك لأنه، حسب قوله، لم يكن قادرًا على إعلان النصر ولم يكن يعرف إلى أين تتجه الأمور. ويرسم هذا التقرير صورة لرئيس تم إقناعه بالحرب من قبل نتنياهو وغراهام، ثم أدرك أنها كانت خطأ خلال أسابيع، وقضى بقية النزاع في البحث عن مخرج، وكان محبطًا لأن أحدًا لم يمنحه الفضل في ذلك. لقد كانت الحرب اندفاعًا روج له حليف بأهداف مختلفة، ويسرها مستشارون لم يستطيعوا الرفض، واستمرت بقرار رئيس كان شديد الكبرياء لدرجة تمنعه من الاعتراف بالخطأ حتى أجبره الاقتصاد على ذلك، وهذا يؤكد ما قاله المنظرون أعلاه حول هذا التدني في مستوى أداء الإدارة الأميركية للملفات المعقدة.

إيران والصعود العالمي

تتجلى ملامح بروز إيران كقطب إقليمي ودولي فاعل بعد التطورات العسكرية والسياسية الأخيرة من خلال مجموعة من المعطيات الجيوسياسية والعسكرية، التي نقلتها من حيز الدولة الإقليمية القوية إلى فضاء التأثير في توازنات القوى الكبرى.

يمكن تكثيف هذه المعطيات في النقاط التالية:

الاقتدار العسكري والردع الاستراتيجي

أثبتت المواجهات الأخيرة قدرة إيران على تجاوز منظومات الدفاع الجوي التقليدية من خلال استراتيجية "الإغراق" باستخدام الطائرات المسيَّرة والصواريخ الفرط صوتية والباليستية. هذا التحول لم يعد مجرد استعراض قوة، بل فرض معادلة ردع جديدة جعلت استهداف العمق الإيراني مغامرة مكلفة دوليًا، وأجبرت القوى العظمى على إعادة النظر في خياراتها العسكرية في المنطقة.

الاستقلالية الاستراتيجية والتحالفات الشرقية

نجحت طهران في كسر سياسة العزل الدولية من خلال تعميق شراكاتها الاستراتيجية مع القوى الصاعدة، وتحديدًا ضمن محور "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون. هذا التموضع حوّل إيران من دولة تحت الحصار إلى حلقة وصل أساسية في "ممر شمال-جنوب"، ما جعل استقرارها مصلحة حيوية للصين وروسيا، وعزز مكانتها كقطب لا يمكن تجاوزه في رسم ملامح النظام العالمي الجديد متعدد الأقطاب.

إدارة "وحدة الساحات" والعمق الإقليمي

أظهرت الحرب الأخيرة قدرة طهران العالية على التعاون مع شبكة معقدة من الحلفاء في لبنان والعراق واليمن وفلسطين، ضمن تناغم عسكري وسياسي دقيق. وهذا منح إيران "فيتو" جيوسياسيًا على طرق التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، وهو ما يعد من سمات القوى العظمى التي تمتلك القدرة على التأثير خارج حدودها الجغرافية المباشرة.

التفوق التكنولوجي والصناعي المستقل

تحول قطاع التصنيع العسكري الإيراني، وخاصة في مجال المسيَّرات، إلى لاعب مؤثر في نزاعات دولية خارج نطاق الشرق الأوسط. إن قدرة إيران على تطوير تكنولوجيا عسكرية متطورة وبإمكانات ذاتية تحت ضغط العقوبات، أعطاها ميزة تنافسية وجعلها "ترسانة" يُعتد بها في الصراعات الدولية الحديثة، ما يعزز من هيبتها كقطب صناعي وعسكري صاعد.

الثبات السياسي وفشل الرهان على التغيير

أثبت النظام السياسي الإيراني قدرة عالية على امتصاص الصدمات الكبرى، سواء كانت ضغوطًا اقتصادية قصوى أو تهديدات عسكرية مباشرة. هذا الثبات الداخلي، مدعومًا بدبلوماسية ناشطة استطاعت فرض شروطها في ملفات التفاوض الشائكة، يعكس نضجًا في أداء الدولة القطبية التي تدير أزماتها بنفس طويل وتنتزع الاعتراف بدورها كشريك لا يمكن تجاوزه في هندسة الأمن الإقليمي والدولي.

