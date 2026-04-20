نقلت وكالة "شينخوا" عن الرئيس الصيني شي جي بينغ أن بلاده تدعم وقفًا فوريًا وشاملًا لإطلاق النار وتتمسّك بحل الصراعات في الشرق الأوسط عبر القنوات الدبلوماسية

وخلال اتصال مع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، دعا بينغ إلى عودة حركة السفن عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها.

وكان المُتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قد وصف خلال مؤتمر صحفي سابق الحصار البحري الأميركي بأنه خطوة "خطيرة وغير مسؤولة"، مُحذرًا من أن الحصار "لن يؤدي إلا إلى تفاقم المواجهة وتصعيد التوتر، وتقويض وقف إطلاق النار الهش".

هذا وأشار وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال اجتماع مع مسؤولين من دولة الإمارات العربية المتحدة إن إغلاق مضيق هرمز "لا يخدم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي".

