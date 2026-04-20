כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

قتلى لعملاء الاحتلال في كمين للمقاومة الفلسطينية في خان يونس 
قتلى لعملاء الاحتلال في كمين للمقاومة الفلسطينية في خان يونس 

2026-04-20 16:14
قُتل عدد من عملاء الاحتلال "الإسرائيلي" وأُصيب آخرون،اليوم الإثنين20 نيسان/ أبريل 2026، إثر كمين نصبته المقاومة الفلسطينية لمليشيات حاولت التسلّل إلى وسط مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية محلية بأن ثلاث مركبات تابعة لعملاء الاحتلال تسلّلت قرب دوار أبو حميد، قبل أن ترصدها عناصر أمن المقاومة وتتصدى لها، حيث جرى استهداف إحدى المركبات بقذيفة مباشرة، ما أدى إلى احتراقها وسقوط قتلى وجرحى في صفوف من كانوا بداخلها.

وبحسب المصادر نفسها، اندلعت اشتباكات في محيط العملية عقب الاستهداف، فيما تدخل طيران الاحتلال "الإسرائيلي" والطائرات المسيّرة بشكل سريع لتأمين انسحاب من تبقى من العناصر، وسط إطلاق نار كثيف من المروحيات وقصف مدفعي.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو التقطها مواطنون في المكان، احتراق إحدى مركبات المليشيات، وفرار عدد من عناصرها، بالتزامن مع سماع دوي الاشتباكات.

ونقلت صحيفة "معاريف" عن مصدر أمني صهيوني أن الجيش "الإسرائيلي" وجهاز الشاباك على تواصل مع هذه المليشيات المسلحة التي تنشط ضد حركة حماس في غزة.

وأضاف: "سمحنا لها بالتمركز شرق الخط الأصفر، وهي مناطق تقع تحت السيطرة "الإسرائيلية"، ونوفر لها الحماية بطرق متعددة، منها مهاجمة قوات حماس التي تلاحقها، ونراها بديلاً لحكم حماس في القطاع".

