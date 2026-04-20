الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي "ذا ميرور": ترامب يتخبّط ويضطرب ويتقلّب

عربي ودولي

خلافات بين قادة البنتاغون وهذه تفاصيلها
عربي ودولي

خلافات بين قادة البنتاغون وهذه تفاصيلها

2026-04-20 17:00
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن صراع نفوذ وصلاحيات علني بين وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث ووزير الجيش دان دريسكول، تصاعد منذ مطلع 2025.

وذكرت الصحيفة أن هيغسيث واجه دريسكول بحدة عندما اقترح الأخير تنظيم زيارة للرئيس ترامب ونائبه فانس لمنشآت عسكرية، مؤكدًا أن القرار يعود له وحده.

وتصاعد التوتر بسبب خلافات حول ملفات إدارية حساسة، منها إقالة رئيس أركان الجيش والترقيات العسكرية.

هذا وأبدى هيغسيث استياءه من النفوذ المتصاعد لدريسكول، الذي يُنظر إليه كشخص مقرب من نائب الرئيس فانس. 

وبلغ التوتر ذروته عندما كلّف ترامب دريسكول - وليس هيغسيث - بمهمة دبلوماسية إلى أوكرانيا للمساهمة في مفاوضات السلام مع روسيا، ممّا أثار تساؤلات داخل البنتاغون.

وأكد البيت الأبيض رضا الرئيس الأمريكي عن أداء الاثنين، بينما صرح دريسكول سابقًا بعدم نيته الاستقالة.

الكلمات المفتاحية
اميركا البنتاغون
إقرأ المزيد
المزيد
"ذا ميرور": ترامب يتخبّط ويضطرب ويتقلّب
عربي ودولي منذ 41 دقيقة
خلافات بين قادة البنتاغون وهذه تفاصيلها
خلافات بين قادة البنتاغون وهذه تفاصيلها
عربي ودولي منذ 51 دقيقة
الصين: الحصار البحري الأميركي خطوة خطيرة وغير مسؤولة
الصين: الحصار البحري الأميركي خطوة خطيرة وغير مسؤولة
عربي ودولي منذ ساعتين
تونس في يوم الأسير الفلسطيني: صرخة حقوقية ضد
تونس في يوم الأسير الفلسطيني: صرخة حقوقية ضد "قانون الإعدام" وتأكيد على كسر الصهينة
عربي ودولي منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
خلافات بين قادة البنتاغون وهذه تفاصيلها
خلافات بين قادة البنتاغون وهذه تفاصيلها
عربي ودولي منذ 51 دقيقة
لهذا عارض ترامب عملية برية في جزيرة خارك الإيرانية
لهذا عارض ترامب عملية برية في جزيرة خارك الإيرانية
عربي ودولي منذ يوم
"الغارديان": إيران انتصرت في الحرب المعلوماتية مع الولايات المتحدة
عربي ودولي منذ 3 أيام
شبكة
شبكة "سي إن إن": ترامب يكلّف مستشاريه إخراجه من مأزق الحرب مع إيران
عربي ودولي منذ 4 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة