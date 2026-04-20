كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن صراع نفوذ وصلاحيات علني بين وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث ووزير الجيش دان دريسكول، تصاعد منذ مطلع 2025.

وذكرت الصحيفة أن هيغسيث واجه دريسكول بحدة عندما اقترح الأخير تنظيم زيارة للرئيس ترامب ونائبه فانس لمنشآت عسكرية، مؤكدًا أن القرار يعود له وحده.

وتصاعد التوتر بسبب خلافات حول ملفات إدارية حساسة، منها إقالة رئيس أركان الجيش والترقيات العسكرية.

هذا وأبدى هيغسيث استياءه من النفوذ المتصاعد لدريسكول، الذي يُنظر إليه كشخص مقرب من نائب الرئيس فانس.

وبلغ التوتر ذروته عندما كلّف ترامب دريسكول - وليس هيغسيث - بمهمة دبلوماسية إلى أوكرانيا للمساهمة في مفاوضات السلام مع روسيا، ممّا أثار تساؤلات داخل البنتاغون.

وأكد البيت الأبيض رضا الرئيس الأمريكي عن أداء الاثنين، بينما صرح دريسكول سابقًا بعدم نيته الاستقالة.

