كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

"ذا ميرور": ترامب يتخبّط ويضطرب ويتقلّب

2026-04-20 17:10
قالت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية في مقال كتبه مايكلي سميث إن "أسبوع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخير اتسم بالاضطراب والتقلب"،

 وأشار الكاتب إلى أنه انتقل من تعثّره في الملف الإيراني إلى الدخول في خلافات كلامية وصلت إلى البابا، في مشهد يعكس- بحسب تعبيره- حالة من الفوضى في إدارة الملفات الداخلية والخارجية.

ويقول الكاتب في مقاله تحت عنوان "أسبوع غريب لدونالد ترامب عندما فشل في كسب القضية الإيرانية"، إن سوزي وايلز، كبيرة موظفي البيت الأبيض، "تستحق بعض التعاطف"، باعتبارها أول امرأة تتولى هذا المنصب، موضحًا أنها تحاول إبقاء ترامب منضبطًا ومركزًا على رسائله السياسية، خاصة في ما يتعلق بالترويج لإنجازاته الاقتصادية. لكنه يشير إلى أن هذه الجهود "تتعثر باستمرار" أمام التطورات السياسية المتلاحقة.

وأضاف سميث في مقاله أن وايلز، التي تخضع للعلاج من سرطان الثدي، تتابع بشكل مباشر منشورات ترامب على منصة "تروث سوشل"، في ظل ما يصفه الكاتب بـ"سلوك ليلي مضطرب" للرئيس في النشر والتفاعل.

وأشار الكاتب إلى واقعتيْن قام فيهما ترامب بحذف منشورات مثيرة للجدل، موضحًا أن الأولى تضمّنت فيديو مُنتجًا بالذكاء الاصطناعي صُوِّر فيه باراك وميشيل أوباما بشكل مهين، بينما الثانية كانت صورة له على هيئة السيد المسيح.

ونقل المقال أن ترامب قال لاحقاً إنه ظن الصورة له كطبيب يستخدم "قوى شفائية"، وهو ما يصفه الكاتب بأنه "تفسير مربك وغير معتاد".

كما عرض المقال جذور الخلاف مع البابا، موضحًا أن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسث استخدم "استعارات دينية" لتبرير ضربات ضد إيران، وهو ما دفع البابا إلى انتقاد العملية باعتبارها "غير متوافقة مع المبادئ المسيحية".

 وأشار الكاتب إلى أن هذا التوتر تطور لاحقًا إلى تبادل انتقادات، بينها وصف ترامب للبابا بأنه "ضعيف في ملف الجريمة".

وأضاف المقال أن التطورات المتعلقة بإيران ومضيق هرمز زادت من تعقيد المشهد، مشيرًا إلى استمرار حالة الغموض حول المفاوضات والعمليات العسكرية والبحرية في المنطقة، رغم بعض المؤشرات المحدودة على تقدم دبلوماسي، وفق المقال.

هذا وقال الكاتب إن "ترامب يسعى لنسب أي تقدم محتمل في الملف الإيراني إلى نفسه".

واختتم سميث مقاله بالإشارة إلى أن ترامب، بدلًا من التراجع أو التهدئة، ألمح في خطاب له إلى احتمال خوض "مغامرة صغيرة قادمة" قد تشمل "غزو كوبا".

الكلمات المفتاحية
دونالد ترامب ايران
إقرأ المزيد
المزيد
عربي ودولي منذ 41 دقيقة
خلافات بين قادة البنتاغون وهذه تفاصيلها
عربي ودولي منذ 51 دقيقة
الصين: الحصار البحري الأميركي خطوة خطيرة وغير مسؤولة
عربي ودولي منذ ساعتين
تونس في يوم الأسير الفلسطيني: صرخة حقوقية ضد
عربي ودولي منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
عربي ودولي منذ 41 دقيقة
زلزال
زلزال "نيو ستيتسمان": انتهاء العصر الأميركي وبروز دول قادرة
نقاط على الحروف منذ ساعتين
إغلاق مضيق هرمز: الورقة الأقوى في يد إيران
مقالات منذ 3 ساعات
أسواق النفط لا تستقرّ: لعنة «هرمز» ستلاحق الأميركيين
مقالات مختارة منذ 12 ساعة
