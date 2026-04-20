قالت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية في مقال كتبه مايكلي سميث إن "أسبوع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخير اتسم بالاضطراب والتقلب"،

وأشار الكاتب إلى أنه انتقل من تعثّره في الملف الإيراني إلى الدخول في خلافات كلامية وصلت إلى البابا، في مشهد يعكس- بحسب تعبيره- حالة من الفوضى في إدارة الملفات الداخلية والخارجية.

ويقول الكاتب في مقاله تحت عنوان "أسبوع غريب لدونالد ترامب عندما فشل في كسب القضية الإيرانية"، إن سوزي وايلز، كبيرة موظفي البيت الأبيض، "تستحق بعض التعاطف"، باعتبارها أول امرأة تتولى هذا المنصب، موضحًا أنها تحاول إبقاء ترامب منضبطًا ومركزًا على رسائله السياسية، خاصة في ما يتعلق بالترويج لإنجازاته الاقتصادية. لكنه يشير إلى أن هذه الجهود "تتعثر باستمرار" أمام التطورات السياسية المتلاحقة.

وأضاف سميث في مقاله أن وايلز، التي تخضع للعلاج من سرطان الثدي، تتابع بشكل مباشر منشورات ترامب على منصة "تروث سوشل"، في ظل ما يصفه الكاتب بـ"سلوك ليلي مضطرب" للرئيس في النشر والتفاعل.

وأشار الكاتب إلى واقعتيْن قام فيهما ترامب بحذف منشورات مثيرة للجدل، موضحًا أن الأولى تضمّنت فيديو مُنتجًا بالذكاء الاصطناعي صُوِّر فيه باراك وميشيل أوباما بشكل مهين، بينما الثانية كانت صورة له على هيئة السيد المسيح.

ونقل المقال أن ترامب قال لاحقاً إنه ظن الصورة له كطبيب يستخدم "قوى شفائية"، وهو ما يصفه الكاتب بأنه "تفسير مربك وغير معتاد".

كما عرض المقال جذور الخلاف مع البابا، موضحًا أن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسث استخدم "استعارات دينية" لتبرير ضربات ضد إيران، وهو ما دفع البابا إلى انتقاد العملية باعتبارها "غير متوافقة مع المبادئ المسيحية".

وأشار الكاتب إلى أن هذا التوتر تطور لاحقًا إلى تبادل انتقادات، بينها وصف ترامب للبابا بأنه "ضعيف في ملف الجريمة".

وأضاف المقال أن التطورات المتعلقة بإيران ومضيق هرمز زادت من تعقيد المشهد، مشيرًا إلى استمرار حالة الغموض حول المفاوضات والعمليات العسكرية والبحرية في المنطقة، رغم بعض المؤشرات المحدودة على تقدم دبلوماسي، وفق المقال.

هذا وقال الكاتب إن "ترامب يسعى لنسب أي تقدم محتمل في الملف الإيراني إلى نفسه".

واختتم سميث مقاله بالإشارة إلى أن ترامب، بدلًا من التراجع أو التهدئة، ألمح في خطاب له إلى احتمال خوض "مغامرة صغيرة قادمة" قد تشمل "غزو كوبا".

