أكد قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قآاني، خلال رسالة أعقبت زيارته إلى العراق، على عمق العلاقات بين طهران وبغداد، مشددًا على دعم بلاده لسيادة العراق وحقه في اتخاذ قراراته الداخلية دون تدخل خارجي.

وأوضح قآاني أنه توجّه إلى العاصمة بغداد للتعبير عن "تقدير وامتنان شعب ونظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحالة التعاطف والدعم التي تلقوها من الشعب العراقي والمسؤولين في البلاد".

وأشار إلى أن الشعب العراقي يتبع نهج قائد الشهداء الإمام الحسين (ع) في المقاومة والثبات، في إشارة إلى البعد الرمزي والديني الذي يحكم جزءًا من العلاقة بين البلدين.

وفي الشأن السياسي العراقي، شدد قآاني على أن تشكيل الحكومة العراقية هو حق حصري للعراقيين، مؤكدًا أن العراق أكبر من أن يتدخل فيه أحد، وخاصة مجرمي الإنسانية.

وأضاف أن اختيار رئيس الوزراء يجب أن يتم بناءً على قرار عراقي خالص، في تأكيد على موقف طهران الداعم لعدم التدخل الخارجي في الشأن العراقي، وسط تعقيدات المشهد السياسي في البلاد.

الكلمات المفتاحية