نظمت العلاقات الإعلامية في حزب الله، اليوم الاثنين 20 نيسان 2026، جولة ميدانية للفرق الصحفية والطواقم الإعلامية في الضاحية الجنوبية لبيروت، للوقوف على الدمار والأضرار التي خلفها العدوان "الإسرائيلي" الأخير عليها.

وجالت عشرات الفرق الصحافية العاملة في لبنان، في أحياء ومناطق الضاحية التي بدا حجم الدمار الذي تسببت به الغارات "الإسرائيلية" واضحًا.

ووثقت كاميرات الصحافيين خلال الجولة، العديد من الأبنية السكنية المدمرة أو المتضررة بشكل بليغ جراء العدوان.

وعاين الصحافيون طبيعة الأهداف التي طاولتها الغارات "الإسرائيلية"، والتي وثقت مدنيتها وخلوها من أي أهداف عسكرية على عكس المزاعم التي سوق لها الاحتلال خلال العدوان.

وأظهرت مشاهد مصورة خلال الجولة، حركة محدودة لسكان المناطق التي تعرضت للغارات، والتي سجلت عودة خجولة لأبنائها منذ الإعلان عن هدنة مؤقتة لعشرة أيام دخلت حيز التنفيذ فجر الخميس الماضي.

