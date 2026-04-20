شيع جمهور المقاومة الاسلامية وأهالي بلدة شعت البقاعية والجوار الشهيد السعيد ابراهيم أحمد العطار ( علي الحسيني )، واستقبل جمهور المقاومة النعش الطاهر للشهيد في باحة منزل ذويه في البلدة بنثر الورود والأرز.

ثم انطلق موكب التشييع تقدمه رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن والنواب الدكتور علي المقداد والاستاذ ملحم الحجيري الى جانب حشد من الفاعليات العلمائية والحزبية والاجتماعية وعوائل الشهداء والأهل الأعزاء.

بعدها جاب المشيعون الطريق الرئيسي وصولا الى الجبانة وسط الهتافات الحسينية وشعارات الموت لأميركا ولـ"إسرائيل".

وأمَّ الصلاة على الجثمان الطاهر امام البلدة فضيلة الشيخ خليل ياسين ووري بعدها الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه في رحلة الجهاد والشهادة.

