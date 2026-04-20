كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الأمم المتحدة ترفض تبرير المندوب الأميركي لاستهداف البنى المدنية في إيران
الأمم المتحدة ترفض تبرير المندوب الأميركي لاستهداف البنى المدنية في إيران

2026-04-20 21:18
في ردّ على التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن استهداف وتدمير محطات الطاقة وكلّ شيء في إيران، وعلى التبرير الذي قدّمه مايك والتز مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أكّد المتحدّث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رفض أيّ تدمير للبنى التحتية المدنية.

وكان والتز قد برّر التهديدات بالقول زاعمًا إنّ "إيران تخفي أسلحة دمار شامل في منشآت الطاقة"، إلا أنّ المتحدّث الأممي شدّد على أنه: "ما من هدف عسكري يبرّر التدمير الشامل للبنى الأساسية المدنية أو إلحاق الأذى بالسكان المدنيين".

وكان قد حذّر الأمين العامّ للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أنّ القانون الدولي يُداس، ولا سيما في منطقة "الشرق الأوسط"، معتبراً أنّ انتهاكاته تُفاقم عدم الاستقرار وتُعمّق انعدام الثقة.

وفي تصريحات للصحافيين من مقرّ الأمم المتحدة، دعا غوتيريش إلى ضبط النفس واعتماد الدبلوماسية بدلاً من التصعيد، مشدّداً على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي واحترام حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وقبل أيام، أعلن منسّق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، تخصيص مبلغ 12 مليون دولار من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ لدعم الاستجابة الإنسانية في إيران.

وفي 28 شباط/فبراير الماضي، شنّت الولايات المتحدة و"إسرائيل" عدواناً على إيران دام نحو 40 يوماً، وأسفر عن آلاف الشهداء والجرحى.

الولايات المتحدة الأميركية الأمم المتحدة العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
