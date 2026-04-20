أكّد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، خلال اتصال مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، ضرورة الحفاظ على الهدنة وفق المعايير المتفق عليها مع الوسطاء الباكستانيين، مشدّداً على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لمنع خروج الوضع عن السيطرة وتجنّب تكرار المواجهة المسلحة.

من جهته، أطلع عراقجي، الاثنين، لافروف على موقف إيران إزاء الانتهاكات الأميركية والحصار البحري غير القانوني الذي فرضته واشنطن، فيما أكّدت الخارجية الروسية استعداد موسكو للمساهمة في التوصّل إلى اتفاقات مقبولة للطرفين بين إيران والدول العربية في الخليج.

كما أشار عراقجي إلى استعداد طهران لضمان مرور السفن والبضائع الروسية من دون عوائق عبر مضيق هرمز.

ومع ترقّب جولة مفاوضات جديدة في إسلام آباد، قالت وكالة "فارس"، إنّ مصادر روسية حذّرت إيران بضرورة أخذ احتمال "العرض الإعلامي" وسيناريو "الخديعة" من قبل العدو للتمهيد لجولة جديدة من الهجمات على محمل الجدّ.

