الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي فيديو| استهداف دبابة "ميركافا" في بلدة الخيام بمحلقة انقضاضية

عربي ودولي

لافروف لعراقجي: مستعدون للمساهمة في تحقيق اتفاقات مقبولة بين إيران ودول الخليج
عربي ودولي

لافروف لعراقجي: مستعدون للمساهمة في تحقيق اتفاقات مقبولة بين إيران ودول الخليج

2026-04-20 21:51
أكّد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، خلال اتصال مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، ضرورة الحفاظ على الهدنة وفق المعايير المتفق عليها مع الوسطاء الباكستانيين، مشدّداً على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لمنع خروج الوضع عن السيطرة وتجنّب تكرار المواجهة المسلحة.

من جهته، أطلع عراقجي، الاثنين، لافروف على موقف إيران إزاء الانتهاكات الأميركية والحصار البحري غير القانوني الذي فرضته واشنطن، فيما أكّدت الخارجية الروسية استعداد موسكو للمساهمة في التوصّل إلى اتفاقات مقبولة للطرفين بين إيران والدول العربية في الخليج.

كما أشار عراقجي إلى استعداد طهران لضمان مرور السفن والبضائع الروسية من دون عوائق عبر مضيق هرمز.

ومع ترقّب جولة مفاوضات جديدة في إسلام آباد، قالت وكالة "فارس"، إنّ مصادر روسية حذّرت إيران بضرورة أخذ احتمال "العرض الإعلامي" وسيناريو "الخديعة" من قبل العدو للتمهيد لجولة جديدة من الهجمات على محمل الجدّ.

الكلمات المفتاحية
روسيا الجمهورية الاسلامية في إيران الخليج
إقرأ المزيد
المزيد
لافروف لعراقجي: مستعدون للمساهمة في تحقيق اتفاقات مقبولة بين إيران ودول الخليج
لافروف لعراقجي: مستعدون للمساهمة في تحقيق اتفاقات مقبولة بين إيران ودول الخليج
عربي ودولي منذ 34 دقيقة
الأمم المتحدة ترفض تبرير المندوب الأميركي لاستهداف البنى المدنية في إيران
الأمم المتحدة ترفض تبرير المندوب الأميركي لاستهداف البنى المدنية في إيران
عربي ودولي منذ ساعة
الشيخ عيسى قاسم: نحذّر من
الشيخ عيسى قاسم: نحذّر من "الملكية المتسلطة" وندعو للتمسك بالرسالة الإلهية
عربي ودولي منذ ساعة
جولة ثانية من المفاوضات.. طهران تربط مشاركتها بشروط 
جولة ثانية من المفاوضات.. طهران تربط مشاركتها بشروط 
عربي ودولي منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
لافروف لعراقجي: مستعدون للمساهمة في تحقيق اتفاقات مقبولة بين إيران ودول الخليج
لافروف لعراقجي: مستعدون للمساهمة في تحقيق اتفاقات مقبولة بين إيران ودول الخليج
عربي ودولي منذ 34 دقيقة
جولة ثانية من المفاوضات.. طهران تربط مشاركتها بشروط 
جولة ثانية من المفاوضات.. طهران تربط مشاركتها بشروط 
عربي ودولي منذ ساعتين
باكستان تواصل وساطتها لدفع المحادثات بين واشنطن وطهران 
باكستان تواصل وساطتها لدفع المحادثات بين واشنطن وطهران 
إيران منذ 6 ساعات
مقر خاتم الأنبياء: سنرد على استهداف السفينة الإيرانية في بحر عُمان
مقر خاتم الأنبياء: سنرد على استهداف السفينة الإيرانية في بحر عُمان
إيران منذ 10 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة