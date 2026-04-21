أهابت المقاومة الإسلامية في العراق - سرايا أولياء الدم، بشعوب المقاومة المؤمنة الاستمرار بمؤازرة المجاهدين وتقديم العون للشعبين اللبناني والإيراني، متوعدة العدو بتنفيذ عمليات جهادية جديدة باستخدام أسلحة متطورة لأول مرة.

وقال الناطق باسم سرايا أولياء الدم أبو مهدي الجعفري في بيان: "بالتزامن مع قرب انتهاء مهلة وقف إطلاق النار بين الجمهورية الاسلامية في إيران والعدوان الأميركي الصهيوني، نؤكد أننا على أتم الجهوزية لاستئناف عملياتنا العسكرية التي فاقت 200 عملية ضد الوجود المحتل في العراق والمنطقة، بوتيرة أكبر وتأثيرًا أشد، وبما يفرح قلوب المؤمنين ويغيض الكفار المعتدين".

وأضاف الجعفري: "إننا في المقاومة الاسلامية قد وطنا أنفسنا على حرب طويلة سنقوم خلالها بإذن الله بعمليات نوعية باستخدام أسلحة أكثر تطورًا ستدخل الخدمة لأول مرة".

وأهاب الجعفري في بيانه بـ"شعوب المقاومة المؤمنة على الاستمرار بمؤازرة المجاهدين وتقديم العون لشعبينا في إيران ولبنان استجابةً لنداء المرجعية الدينية العليا، فنحن وإياهم كالبنيان يشد بعضه بعضًا".

وختم معاهدًا "أبناء الأمة الصابرة المجاهدة على إذاقة العدو مرارة الهزيمة وذل الهوان والثأر لكل الدماء الطاهرة التي أُريقت لا سيما دماء ولينا الأعظم الإمام الخامنئي وسائر الشهداء".

