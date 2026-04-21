الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي ترامب يستحضر قانونًا من حقبة الحرب الباردة لتعزيز إمدادات الطاقة

عربي ودولي

سرايا أولياء الدم: وطنا أنفسنا على حرب طويلة وسنستخدم أسلحة أكثر تطورًا لأول مرة
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

سرايا أولياء الدم: وطنا أنفسنا على حرب طويلة وسنستخدم أسلحة أكثر تطورًا لأول مرة

2026-04-21 07:03
62

أهابت المقاومة الإسلامية في العراق - سرايا أولياء الدم، بشعوب المقاومة المؤمنة الاستمرار بمؤازرة المجاهدين وتقديم العون للشعبين اللبناني والإيراني، متوعدة العدو بتنفيذ عمليات جهادية جديدة باستخدام أسلحة متطورة لأول مرة.

وقال الناطق باسم سرايا أولياء الدم أبو مهدي الجعفري في بيان: "بالتزامن مع قرب انتهاء مهلة وقف إطلاق النار بين الجمهورية الاسلامية في إيران والعدوان الأميركي الصهيوني، نؤكد أننا على أتم الجهوزية لاستئناف عملياتنا العسكرية التي فاقت 200 عملية ضد الوجود المحتل في العراق والمنطقة، بوتيرة أكبر وتأثيرًا أشد، وبما يفرح قلوب المؤمنين ويغيض الكفار المعتدين".

وأضاف الجعفري: "إننا في المقاومة الاسلامية قد وطنا أنفسنا على حرب طويلة سنقوم خلالها بإذن الله بعمليات نوعية باستخدام أسلحة أكثر تطورًا ستدخل الخدمة لأول مرة".

وأهاب الجعفري في بيانه بـ"شعوب المقاومة المؤمنة على الاستمرار بمؤازرة المجاهدين وتقديم العون لشعبينا في إيران ولبنان استجابةً لنداء المرجعية الدينية العليا، فنحن وإياهم كالبنيان يشد بعضه بعضًا".

وختم معاهدًا "أبناء الأمة الصابرة المجاهدة على إذاقة العدو مرارة الهزيمة وذل الهوان والثأر لكل الدماء الطاهرة التي أُريقت لا سيما دماء ولينا الأعظم الإمام الخامنئي وسائر الشهداء".

الكلمات المفتاحية
العراق المقاومة الاسلامية في العراق العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
ثالث وزيرة تترك حكومة ترامب.. البيت الأبيض يعلن استقالة وزيرة العمل
ثالث وزيرة تترك حكومة ترامب.. البيت الأبيض يعلن استقالة وزيرة العمل
عربي ودولي منذ 5 دقائق
ترامب يستحضر قانونًا من حقبة الحرب الباردة لتعزيز إمدادات الطاقة
ترامب يستحضر قانونًا من حقبة الحرب الباردة لتعزيز إمدادات الطاقة
عربي ودولي منذ 10 دقائق
سرايا أولياء الدم: وطنا أنفسنا على حرب طويلة وسنستخدم أسلحة أكثر تطورًا لأول مرة
سرايا أولياء الدم: وطنا أنفسنا على حرب طويلة وسنستخدم أسلحة أكثر تطورًا لأول مرة
عربي ودولي منذ 29 دقيقة
لافروف لعراقجي: مستعدون للمساهمة في تحقيق اتفاقات مقبولة بين إيران ودول الخليج
لافروف لعراقجي: مستعدون للمساهمة في تحقيق اتفاقات مقبولة بين إيران ودول الخليج
عربي ودولي منذ 9 ساعات
مقالات مرتبطة
ترامب يستحضر قانونًا من حقبة الحرب الباردة لتعزيز إمدادات الطاقة
ترامب يستحضر قانونًا من حقبة الحرب الباردة لتعزيز إمدادات الطاقة
عربي ودولي منذ 10 دقائق
سرايا أولياء الدم: وطنا أنفسنا على حرب طويلة وسنستخدم أسلحة أكثر تطورًا لأول مرة
سرايا أولياء الدم: وطنا أنفسنا على حرب طويلة وسنستخدم أسلحة أكثر تطورًا لأول مرة
عربي ودولي منذ 29 دقيقة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 6 ساعات
الأمم المتحدة ترفض تبرير المندوب الأميركي لاستهداف البنى المدنية في إيران
الأمم المتحدة ترفض تبرير المندوب الأميركي لاستهداف البنى المدنية في إيران
عربي ودولي منذ 10 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة