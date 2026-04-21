ثالث وزيرة تترك حكومة ترامب.. البيت الأبيض يعلن استقالة وزيرة العمل
أعلن البيت الأبيض أن وزيرة العمل الأميركية لوري تشافيز- ديريمر استقالت من منصبها، مضيفًا أن نائبها سيتولى المنصب بالإنابة.
وكتب مدير الاتصالات بالبيت الأبيض ستيفن تشيونج، في منشور على منصة "إكس": "استقالت وزيرة العمل لوري تشافيز-ديريمر من الإدارة لتشغل منصبًا في القطاع الخاص".
وباستقالتها، تصبح تشافيز-ديريمر ثالث وزيرة تترك حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وأُقيلت كريستي نويم من منصب وزيرة الأمن الداخلي في آذار/مارس الماضي، كما أقال الرئيس بام بوندي من منصب وزيرة العدل بعد أقل من شهر.
وتولت تشافيز-ديريمر منصب وزيرة العمل في آذار/مارس 2025، بعد أن شغلت مقعدًا في مجلس النواب الأميركي لمدة عامين.
كذلك استقال أيضًا عدد من مساعديها، بمن فيهم رئيس مكتبها ونائبته، خلال الأشهر القليلة الماضية وسط تحقيق داخلي في ما أثير عن سوء سلوك داخل الوزارة.