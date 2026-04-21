כanת البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

إيران

قاليباف: لا نقبل التفاوض في ظل التهديدات

2026-04-21 08:11
شدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف، على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تقبل التفاوض مع الولايات المتحدة في ظل التهديدات التي يطلقها دونالد ترامب.

وكتب قاليباف في منشور عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم الثلاثاء 21 نيسان/أبريل 2026:  "يريد ترامب، عبر فرض الحصار وانتهاك وقف إطلاق النار، تحويل طاولة المفاوضات إلى طاولة استسلام حسب اوهامه، أو تبرير تجدد الأعمال العدائية".

وأكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي قائلًا: "لا نقبل التفاوض في ظل التهديدات، وقد كنا خلال الأسبوعين الماضيين نستعد لكشف أوراق جديدة في ساحة المعركة".

يذكر أن وقف إطلاق النار الذي أُعلن بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية من جهة، والولايات المتحدة والكيان الصهيوني من جهة ثانية، في 8 نيسان/أبريل الجاري، لمدة أسبوعين كان بهدف إتاحة الفرصة لإيجاد حلول دبلوماسية لإنهاء الحرب نهائيًا.

وبعد ثلاثة أيام من وقف إطلاق، عُقدت جولة من المفاوضات بين طهران وواشنطن (السبت 11 نيسان/أبريل 2026) في إسلام آباد بباكستان، وترأس قاليباف الوفد الايراني، فيما ترأس جيه. دي. فانس، نائب ترامب الوفد الاميركي.

وانتهت هذه الجولة من المفاوضات بين الطرفين دون التوصل إلى اتفاق، إلا أن تبادل الرسائل عبر الوسيط الباكستاني لا زال جاريًا.

الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران محمد باقر قاليباف العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
