قال بيتر ماغيار، والذي سيتولى قريبًا منصب رئيس وزراء هنغاريا، إنه لا يستبعد اعتقال رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو في حال زيارته إلى هنغاريا.

وأشار ماغيار، ردًا على سؤال في مؤتمر صحفي عقد في بودابست عم إذا كان رئيس الوزراء "الإسرائيلي" سيُحتجز في حال جاء إلى هنغاريا: "أوضحت ذلك لرئيس الوزراء "الإسرائيلي"، ففي حزيران/يونيو 2020، أعلنت حكومة "تيسا" عزمها إنهاء هذا الوضع والحفاظ على عضوية هنغاريا في المحكمة الجنائية الدولية".

الكلمات المفتاحية