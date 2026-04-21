في اليوم الـ١٩٤ من اتفاق وقف إطلاق النار، يواصل جيش الاحتلال "الاسرائيلي" خرق الاتفاق في قطاع غزة.

هذا؛ وأعلنت مصادر طبية، فجر اليوم الثلاثاء، استشهاد ٤ فلسطينيين في قصف "إسرائيلي" وإطلاق نار على قطاع غزة.

وفي السياق نفسه، استشهد ٣ فلسطينيين وأُصيب آخرون في غارة "إسرائيلية" على حي الأمل شمال غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي شمال القطاع، استشهدت الفلسطينية هبة أبو شقفة بنيران زوارق حربية "اسرائيلية" في منطقة السلاطين غرب بلدة بيت لاهيا.

وفي وقت سابق، استشهد ٣ فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال "الاسرائيلي" في حي الزيتون والبريج ورفح.

