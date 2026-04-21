كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

شهداء وجرحى في قصف
شهداء وجرحى في قصف "إسرائيلي" على قطاع غزة خرق وقف إطلاق النار مستمر في غزة

2026-04-21 10:14
في اليوم الـ١٩٤ من اتفاق وقف إطلاق النار، يواصل جيش الاحتلال "الاسرائيلي" خرق الاتفاق في قطاع غزة.

هذا؛ وأعلنت مصادر طبية، فجر اليوم الثلاثاء، استشهاد ٤ فلسطينيين في قصف "إسرائيلي" وإطلاق نار على قطاع غزة.

وفي السياق نفسه، استشهد ٣ فلسطينيين وأُصيب آخرون في غارة "إسرائيلية" على حي الأمل شمال غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي شمال القطاع، استشهدت الفلسطينية هبة أبو شقفة بنيران زوارق حربية "اسرائيلية" في منطقة السلاطين غرب بلدة بيت لاهيا.

وفي وقت سابق، استشهد ٣ فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال "الاسرائيلي" في حي الزيتون والبريج ورفح.

فلسطين المحتلة قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة
