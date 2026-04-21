كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الخارجية الايرانية تحمّل أميركا المسؤولية الكاملة عن تعقيد الوضع في المنطقة 

2026-04-21 10:30
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، بـ"أشد العبارات، العمل غير القانوني والوحشي الذي ارتكبه الجيش الأميركي الإرهابي في الهجوم على السفينة التجارية الإيرانية "توسكا"، مساء يوم الأحد (19 نيسان/أبريل 2026) قبالة السواحل الإيرانية في بحر عُمان"، محملة أميركا المسؤولية الكاملة عن تعقيد الوضع في المنطقة.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم الثلاثاء (21 نيسان/أبريل 2026): "إن هذا العمل، والذي اقترن بترويع البحارة وطاقم السفينة وعائلاتهم، يعد قرصنة بحرية وعملًا إرهابيًا لا يتعارض فقط والمبادئ والقواعد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بل يشكل مثالا آخر على الانتهاك الصريح لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 8 نيسان/ أبريل 2026، ويُعد عملًا عدوانيًا ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

واسترعت الخارجية الايرانية، عبر بيانها، انتباه الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن التابع للمنظمة الأممية وكذلك المنظمة البحرية الدولية، إلى هذا التطور، وطالب بــــ:"إدانة ورد حازم وجاد من المؤسسات الدولية والحكومات المسؤولة إزاء العمل الإجرامي الذي قامت به الولايات المتحدة ضد الملاحة التجارية الدولية".

وحذّرت الخارجية الإيرانية من: "المغبات الخطرة لهذا العمل غير القانوني والإجرامي الذي تقوم به أميركا"، وشددت على ضرورة الإفراج الفوري عن السفينة الإيرانية والبحارة والطاقم وعائلاتهم.

وأكد البيان: "أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستخدم جميع قدراتها للدفاع عن مصالح وأمن إيران الوطني وحماية حقوق وكرامة مواطنيها. ومن البديهي أن تتحمل أميركا المسؤولية الكاملة عن تعقيد الوضع في المنطقة".

