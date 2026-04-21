أعلن نائب الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر خافيير كاستيلانوس أنّ 339 مركزًا طبيًا إيرانيًا تعرضت لهجمات، في الحرب الأخيرة، لافتًا إلى أن هذه الاعتداءات لم تقتصر على تدمير المباني فحسب، شملت أيضًا تدمير المعدات والإضرار بسلسلة الإمداد.

وقال كاستيلانوس، في تصريح له اليوم الثلاثاء (21 نيسان/أبريل 2026): "خلال الأيام الأخيرة التي قضيتها في إيران، اطلعت على العديد من الملاحظات وشاهدت بوضوح العواقب الوخيمة للحرب".

أضاف: للحرب آثار متسلسلة ومترابطة، وتتزايد أضرارها على المدنيين باستمرار، وسننقل هذه الرسالة إلى العالم، ونؤكد أن عدة مناطق في إيران تعرضت لهجمات، وأن المدنيين تضرروا جراء هذه الهجمات".

وأردف كاستيلانوس: "خلال زيارة إلى مجمع إنتاج المعدات الطبية التابع للهلال الأحمر الإيراني، علمتُ أن هذا المجمع ينتج أكثر من 600 مليون حقنة ومعدات غسيل كلى سنويًا. يحتاج المرضى إلى غسيل الكلى ثلاث مرات أسبوعيًا".

وقال نائب الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر: "لقد تسببت الحرب والهجمات على مصانع الكيماويات والأدوية في تلف المواد الخام، والمشكلة الرئيسة هي أن هذا يعطل عملية علاج المرضى، ومنهم مرضى غسيل الكلى".

وأوضح كاستيلانوس أن ملايين الأشخاص باتوا محرومين من هذه الخدمات الصحية؛ ومن جهة أخرى إيران لا تستطيع استيراد المواد الخام بسبب العقوبات المفروضة عليها.. إن أي هجوم على مصنع أدوية قد يضر بصحة ملايين الأشخاص". وقال كاستيلانوس: "نحن بصدد دراسة هذه الملاحظات، وسنقيّم الأثر الحقيقي للهجمات، وسنصدر تقريرًا بهذا الشأن".

ولفت إلى أن جمعية الهلال الأحمر الإيرانية لديها 100 ألف فرد متخصص جاهزين للانتشار في الحرب. وهذا يعني أن هؤلاء الأفراد بحاجة إلى التجهيز، الأمر الذي كلف الجمعية تكلفة باهظة. وأضاف أنه، خلال زيارته إلى إيران، أتيحت له الفرصة لزيارة أحد المستشفيات التي دُمرت في الحرب، وشاهد بنفسه مدى تأثر النظام الصحي في البلاد برمته.

وقال كاستيلانوس: "إن الخدمات التي تقدمها جمعية الهلال الأحمر الإيرانية فريدة من نوعها، إذ توفر خدمات شاملة للشعب. هذا يدل على أن الجمعية قد أسهمت، بشكل كبير، في تعزيز كرامة الإنسان. كما أن العقوبات قد زادت من الضغوط عليكم، ولكنكم على الرغم من ذلك، تبذلون جهودًا جبارة. ونحن نركز جهودنا على توفير المعدات اللازمة لدعم هذه الجهود".

وأوضح أن الهلال الأحمر الايراني يتمتع بقدرات عالية في مجال المنسوجات: "إذ يُمكنه إنتاج 1200 خيمة متخصصة يوميًا، وهو إنجازٌ باهر. وقد حسّن قسم المنسوجات في الهلال الأحمر جودة منتجاته بفضل استخدام المعدات الحديثة، وهو عملٌ قيّم. كما يُعدّ أداء الهلال الأحمر عالميًا مثالًا يُحتذى به؛ فهو يُنتج معدات متخصصة يُمكن أن تكون نموذجًا تقتدى به المراكز الأخرى". مشيرًا إلى أن الهلال الأحمر الإيراني أفاد الهلال الأحمر الإيراني من خلال تجربته في حرب الـ12 يومًا، "خير إفادة في حرب الأيام الأربعين. كما كان حضور النساء في فرق الإغاثة التابعة للهلال الأحمر لافتًا ومميزًا".

وأعلن كاستيلانوس أنه سيبذل قصارى جهده لـ:"إطلاع العالم على أن العقوبات على إيران قد أثّرت في الأعمال الإنسانية، وأوقعت مجتمعًا كبيرًا في دوامة من التداعيات".

الكلمات المفتاحية