توقعت دائرة التقديرات، في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدًا الأربعاء، قليل الغيوم إجمالًا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وانخفاضها بشكل طفيف على الساحل.

الحال العامة

طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، حتى يوم غد الأربعاء إذ ترتفع درجات الحرارة، لا سيما في الداخل وعلى المرتفعات، فتتخطى معدلاتها الموسمية يوم الجمعة. يستمر الارتفاع بدرجات الحرارة حتى يوم الأحد؛ فمن المتوقع أن تتأثر المنطقة بكتل هوائية باردة نسبيًا تؤدي إلى انخفاض ملحوظ بالحرارة مع طقس متقلب وماطر.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين 15و24، في طرابلس بين 13 و23 وفي زحلة بين 9 و22 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان

- يوم الثلاثاء: غائم جزئيًا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، لا سيما في الداخل وعلى المرتفعات، يتكون الضباب على المرتفعات ويتساقط الرذاذ بشكل متفرق، خلال الصباح، خصوصًا في المناطق الجنوبية والجبلية مع رياح ناشطة. يستقر الطقس ابتداء من الظهر، ويتحول إلى قليل الغيوم.

- يوم الأربعاء: قليل الغيوم إجمالًا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وانخفاضها بشكل طفيف على الساحل.

- يوم الخميس: صاف إلى قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع، لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية؛ حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية.

- يوم الجمعة: غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة، لا سيما في الداخل وفوق الجبال؛ حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.

- الحرارة على الساحل من 18 إلى 27 درجة، فوق الجبال من 12 إلى 18 درجة، في الداخل من 11 إلى 23 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانًا، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.

- الانقشاع: متوسط إجمالًا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و60% .

- حال البحر: مائج إلى انخفاض في ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

