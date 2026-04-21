أكّد قائد "مقر خاتم الأنبياء المركزي" في إيران اللواء علي عبد اللهي، اليوم الثلاثاء (21 نيسان/ أبريل 2026)، أنّ القوات المسلحة الإيرانية "مستعدّة للرد الحاسم على انتهاك العدو للعهود".

وقال اللواء عبد اللهي، في بيان لمناسبة ذكرى تأسيس حرس الثورة الإسلامية في إيران، إنّ: "القوات المسلحة الإيرانية الشجاعة مستعدة لتوجيه ردود حاسمة وفورية ومؤثرة على تهديدات العدو واعتداءاته".

وأشار إلى أنّ التفوّق الميداني للقوات المسلحة الإيرانية سيقطع الطريق على أوهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورواياته المضللة بشأن واقع الجبهة، مشددًا على كفاءة القوات المطلقة في إدارة مضيق هرمز والسيطرة عليه؛ على الرغم من الصمت العسكري الراهن، خاتمًا أن: "طهران سترد بالشكل المناسب على أيّ انتهاكٍ للعهود".

هذا؛ وكانت العلاقات العامة للقوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية قد أعلنت، يوم السبت المنصرم، إغلاق مضيق هرمز حتى رفع الحصار الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الموانئ الإيرانية.

ما يزال وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة ساريًا، طوال أسبوعين، بعد وساطة باكستان، منذ الـ8 من نيسان/أبريل 2026، لكنّ إيران مع ذلك تؤكد أنّ يدها على الزناد.

