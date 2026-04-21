كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

العصف المأكول
المقال التالي تجمّع المحامين في حزب الله ينعى المحامي الشهيد أحمد علوية

الناخبون الأميركيون يرون ترامب مسؤولًا عن ارتفاع أسعار الوقود
عربي ودولي

الناخبون الأميركيون يرون ترامب مسؤولًا عن ارتفاع أسعار الوقود

2026-04-21 12:32
كشف استطلاع جديد أن الرأي العام الأميركي منقسم بشدة، مع اتجاه غالبية الناخبين لتحميل الرئيس دونالد ترامب المسؤولية عن ارتفاع أسعار البنزين، في ظل جدل سياسي متصاعد حيال تصاعد أسعار الطاقة وتداعياتها الاقتصادية.

هذا؛ وأفادت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية بأن أكثر من نصف الناخبين المسجلين في الولايات المتحدة يحمّلون ترامب: "كثيرًا" من المسؤولية عن ارتفاع أسعار الوقود مؤخرًا، وفقًا للاستطلاع الذي أجرته جامعة "كوينيبياك".

بيّن الاستطلاع، والذي شمل 1028 ناخبًا، أن نحو 51% من المشاركين يرون أن ترامب يتحمّل "مسؤولية كبيرة"، في ما قال 14% إنهم يحمّلونه "إلى حدّ ما"، في ظل تقلبات الأسعار المرتبطة باضطرابات إنتاج النفط نتيجة الحرب على إيران.

ويُظهر الاستطلاع انقسامًا حزبيًا واضحًا، إذ إن 91% من الناخبين الديمقراطيين يحمّلون ترامب "الكثير" من اللوم، مقابل 9% فقط من الجمهوريين، فيما قال 53% من الناخبين الجمهوريين إنهم لا يحمّلونه أي مسؤولية على الإطلاق، بينما يميل معظم الناخبين المستقلين إلى تحميله المسؤولية بدرجات متفاوتة.

مع أن ارتفاع الأسعار يُعزى، بشكل مباشر، إلى الحرب الأميركية – "الإسرائيلية" على إيران، إلا أن تبادل الاتهامات ينقسم إلى حد كبير على أسس حزبية.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، تجاوز متوسط سعر غالون البنزين العادي في الولايات المتحدة 4 دولارات للمرة الأولى منذ العام 2022، بحسب بيانات جمعية السيارات الأميركية (AAA). بينما طمأن ترامب الأميركيين بأن الارتفاع مؤقت، أبدى وزير الطاقة كريس رايت شكوكه حيال انخفاض الأسعار إلى أقل من 3 دولارات في أي وقت قريب.

وكان ترامب قد ركّز في حملته الانتخابية على خفض أسعار البنزين عبر "إطلاق العنان للطاقة الأميركية"، بعدما بلغ متوسط السعر نحو 2.81 دولار للغالون في يناير/كانون الثاني، قبل أن ترتفع الأسعار مع تصاعد التوترات وتعطّل مضيق هرمز.
 

الناخبون الأميركيون يرون ترامب مسؤولًا عن ارتفاع أسعار الوقود
الناخبون الأميركيون يرون ترامب مسؤولًا عن ارتفاع أسعار الوقود
مسؤول دولي: 339 مركزًا طبيًا في إيران تعرض لهجمات خلال الحرب 
مسؤول دولي: 339 مركزًا طبيًا في إيران تعرض لهجمات خلال الحرب 
عربي ودولي منذ ساعة
"سي إن إن": ترامب يصنع أخبارًا مزيفة عن الحرب مع إيران
عربي ودولي منذ ساعتين
في قضية هرمز.. الغرب يسير نحو العجز في تأمين وقود للطائرات المدنية
في قضية هرمز.. الغرب يسير نحو العجز في تأمين وقود للطائرات المدنية
عربي ودولي منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
الناخبون الأميركيون يرون ترامب مسؤولًا عن ارتفاع أسعار الوقود
الناخبون الأميركيون يرون ترامب مسؤولًا عن ارتفاع أسعار الوقود
عربي ودولي منذ 29 دقيقة
"مقر خاتم الأنبياء": إيران مستعدة للرد المناسب على أي انتهاكٍ من العدو
إيران منذ 31 دقيقة
التلفزيون الإيراني ينفي توجه أي وفد إلى باكستان: لا تفاوض تحت التهديد ونقض العهد
التلفزيون الإيراني ينفي توجه أي وفد إلى باكستان: لا تفاوض تحت التهديد ونقض العهد
إيران منذ 43 دقيقة
تحليل
تحليل "اسرائيلي": قدرة إيران على التحمّل أقوى من قدرة الولايات المتحدة
عين على العدو منذ 59 دقيقة
