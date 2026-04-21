كشف استطلاع جديد أن الرأي العام الأميركي منقسم بشدة، مع اتجاه غالبية الناخبين لتحميل الرئيس دونالد ترامب المسؤولية عن ارتفاع أسعار البنزين، في ظل جدل سياسي متصاعد حيال تصاعد أسعار الطاقة وتداعياتها الاقتصادية.

هذا؛ وأفادت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية بأن أكثر من نصف الناخبين المسجلين في الولايات المتحدة يحمّلون ترامب: "كثيرًا" من المسؤولية عن ارتفاع أسعار الوقود مؤخرًا، وفقًا للاستطلاع الذي أجرته جامعة "كوينيبياك".

بيّن الاستطلاع، والذي شمل 1028 ناخبًا، أن نحو 51% من المشاركين يرون أن ترامب يتحمّل "مسؤولية كبيرة"، في ما قال 14% إنهم يحمّلونه "إلى حدّ ما"، في ظل تقلبات الأسعار المرتبطة باضطرابات إنتاج النفط نتيجة الحرب على إيران.

ويُظهر الاستطلاع انقسامًا حزبيًا واضحًا، إذ إن 91% من الناخبين الديمقراطيين يحمّلون ترامب "الكثير" من اللوم، مقابل 9% فقط من الجمهوريين، فيما قال 53% من الناخبين الجمهوريين إنهم لا يحمّلونه أي مسؤولية على الإطلاق، بينما يميل معظم الناخبين المستقلين إلى تحميله المسؤولية بدرجات متفاوتة.

مع أن ارتفاع الأسعار يُعزى، بشكل مباشر، إلى الحرب الأميركية – "الإسرائيلية" على إيران، إلا أن تبادل الاتهامات ينقسم إلى حد كبير على أسس حزبية.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، تجاوز متوسط سعر غالون البنزين العادي في الولايات المتحدة 4 دولارات للمرة الأولى منذ العام 2022، بحسب بيانات جمعية السيارات الأميركية (AAA). بينما طمأن ترامب الأميركيين بأن الارتفاع مؤقت، أبدى وزير الطاقة كريس رايت شكوكه حيال انخفاض الأسعار إلى أقل من 3 دولارات في أي وقت قريب.

وكان ترامب قد ركّز في حملته الانتخابية على خفض أسعار البنزين عبر "إطلاق العنان للطاقة الأميركية"، بعدما بلغ متوسط السعر نحو 2.81 دولار للغالون في يناير/كانون الثاني، قبل أن ترتفع الأسعار مع تصاعد التوترات وتعطّل مضيق هرمز.



