استشهد فتى فلسطيني جراء دهسه من مستوطنٍ، في بيت عينون شمال مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، صباح اليوم الثلاثاء (21 نيسان 2026).

وأفادت مصادر طبية بأن الفتى محمد مجدي الجعبري (16 عامًا) أصيب بجروحٍ خطيرة؛ جراء دهسه من مستوطن، لتعلن لاحقًا ارتقائه شهيدًا.

ووفقًا لوكالة "وفا" الرسمية، فإنه في نحو الساعة السادسة صباحًا، بينما كان الجعبري يقود دراجته الهوائية في طريقه إلى مدرسته، دعسه مستوطن كان يقود مركبة تتبع لطاقم الحماية الخاص بأحد وزراء حكومة الاحتلال المقيمين في مستوطنة في منطقة الخليل. وذلك على الطريق الالتفافي 60 المؤدي إلى مستوطنة "كريات أربع"، عند مفترق بيت عينون قرب الخليل، ما أدى إلى استشهاد الشاب على الفور.

