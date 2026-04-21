كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

روسيا تعلن تحرير لوغانسك بالكامل وتقدم القوات الروسية على جميع الجبهات
روسيا تعلن تحرير لوغانسك بالكامل وتقدم القوات الروسية على جميع الجبهات

2026-04-21 14:11
أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل، الواقعة في إقليم دونباس.

وأشار غيراسيموف إلى أن وحدات وتشكيلات القوات المشتركة تتقدم حاليًا على جميع جبهات العملية العسكرية الخاصة.

وأكد أن الجيش الروسي حرّر، في نطاق العملية العسكرية الخاصة، في شهري آذار/مارس، ونيسان/أبريل من هذا العام، 34 بلدة ونحو 1700 كيلومتر مربع من الأراضي.

وفي السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "أثناء عمله في مركز قيادة تشكيل الأسلحة المشتركة لتجمع قوات "الجنوب"، استمع الجنرال فاليري غيراسيموف من قائد المجموعة، الفريق أول سيرغي مدفيديف، إلى الوضع الحالي في منطقة العمليات، بالإضافة إلى تقارير من قادة الوحدات حول نتائج المهام القتالية".

وأردف البيان: "وفي معرض تلخيصه للعمل، أشار رئيس الأركان العامة إلى نجاحات وحدات تجمع "يوغ" وحدد أهدافًا للعمليات المستقبلية".
 

روسيا أوكرانيا
