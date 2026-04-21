دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع والداخلية والبلديات، الشؤون الخارجية والمغتربين، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، والإعلام والاتصالات إلى جلسة مشتركة في تمام الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 23 نيسان 2026، وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم 1834 الرامي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن إنشاء مكاتب محلية وكالة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي .

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم 2420 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وصندوق النقد الدولي بشأن تأسيس مكتب الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي .

- اقتراح قانون الإعلام .

- اقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي .



