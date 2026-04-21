قال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكيور إن الحرب على إيران سيكون لها تأثير تقديري على ميزانية البلاد بقيمة 6 مليارات يورو (7.1 مليار دولار).

وفي مقابلة إذاعية، أوضح ليسكيور اليوم الثلاثاء 21 نيسان 2026: "هذه الأزمة لا تزال غير مؤكدة للغاية في مسارها، وفي تأثيرها الاقتصادي وعلى المالية العامة".

وتابع: "في هذه المرحلة، لا يزال التأثير المحتمل للأزمة كبيرًا جدًا"، مضيفًا: " حن نتحدث عن 4 إلى 6 مليارات يورو".

في وقت سابق من الشهر، خفضت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام إلى 0.9% بدلًا من 1% التي تضمنها مشروع قانون ميزانية 2026. من المتوقع أيضًا أن يتسارع معدل التضخم مقارنة بما كان متوقعًا في السابق ليسجل 1.9% بدلًا من 1.3%.

وكانت قد ذكرت صحيفة "لو موند" أن رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو أرسل رسالة إلى وزرائه، قال فيها إن الإدارات الحكومية ستضطر إلى إجراء تخفيضات لتعويض آثار الصراع، والحفاظ على مسار عجز الموازنة نحو هدفه البالغ 5% لعام 2026.

وقالت الصحيفة إن الحكومة تخطط لتجميد نحو 6 مليارات يورو من الإنفاق، منها قرابة 4 مليارات يورو على مستوى الحكومة المركزية و2 مليار يورو للضمان الاجتماعي.

