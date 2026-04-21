كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

المقال التالي وكالة الطاقة الدولية: الحرب على إيران تتسبب في أكبر أزمة طاقة في التاريخ

فرنسا تتوقع تداعيات بـ6 مليارات يورو على الميزانية بسبب الحرب على إيران

2026-04-21 14:16
قال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكيور  إن الحرب على إيران سيكون لها تأثير تقديري على ميزانية البلاد بقيمة 6 مليارات يورو (7.1 مليار دولار). 

وفي مقابلة إذاعية، أوضح ليسكيور اليوم الثلاثاء 21 نيسان 2026: "هذه الأزمة لا تزال غير مؤكدة للغاية في مسارها، وفي تأثيرها الاقتصادي وعلى المالية العامة". 

وتابع: "في هذه المرحلة، لا يزال التأثير المحتمل للأزمة كبيرًا جدًا"، مضيفًا: " حن نتحدث عن 4 إلى 6 مليارات يورو".

في وقت سابق من الشهر، خفضت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام إلى 0.9% بدلًا من 1% التي تضمنها مشروع قانون ميزانية 2026. من المتوقع أيضًا أن يتسارع معدل التضخم مقارنة بما كان متوقعًا في السابق ليسجل 1.9% بدلًا من 1.3%.

وكانت قد ذكرت صحيفة "لو موند" أن رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو أرسل رسالة إلى وزرائه، قال فيها إن الإدارات الحكومية ستضطر إلى إجراء تخفيضات لتعويض آثار الصراع، والحفاظ على مسار عجز الموازنة نحو هدفه البالغ 5% لعام 2026.

وقالت الصحيفة إن الحكومة تخطط لتجميد نحو 6 مليارات يورو من الإنفاق، منها قرابة 4 مليارات يورو على مستوى الحكومة المركزية و2 مليار يورو للضمان الاجتماعي.

فرنسا العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
وكالة الطاقة الدولية: الحرب على إيران تتسبب في أكبر أزمة طاقة في التاريخ
وكالة الطاقة الدولية: الحرب على إيران تتسبب في أكبر أزمة طاقة في التاريخ
روسيا تعلن تحرير لوغانسك بالكامل وتقدم القوات الروسية على جميع الجبهات
روسيا تعلن تحرير لوغانسك بالكامل وتقدم القوات الروسية على جميع الجبهات
الناخبون الأميركيون يرون ترامب مسؤولًا عن ارتفاع أسعار الوقود
الناخبون الأميركيون يرون ترامب مسؤولًا عن ارتفاع أسعار الوقود
مقالات مرتبطة
وكالة الطاقة الدولية: الحرب على إيران تتسبب في أكبر أزمة طاقة في التاريخ
وكالة الطاقة الدولية: الحرب على إيران تتسبب في أكبر أزمة طاقة في التاريخ
عربي ودولي منذ ساعة
فرنسا تتوقع تداعيات بـ6 مليارات يورو على الميزانية بسبب الحرب على إيران
فرنسا تتوقع تداعيات بـ6 مليارات يورو على الميزانية بسبب الحرب على إيران
عربي ودولي منذ ساعة
الناخبون الأميركيون يرون ترامب مسؤولًا عن ارتفاع أسعار الوقود
الناخبون الأميركيون يرون ترامب مسؤولًا عن ارتفاع أسعار الوقود
عربي ودولي منذ ساعتين
"مقر خاتم الأنبياء": إيران مستعدة للرد المناسب على أي انتهاكٍ من العدو
إيران منذ ساعتين
