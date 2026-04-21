الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف مربض مدفعيّة ومقر قيادة كتيبة المدفعيّة في أودم

عربي ودولي

وكالة الطاقة الدولية: الحرب على إيران تتسبب في أكبر أزمة طاقة في التاريخ
2026-04-21 14:19
وصف مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، أن الحرب بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" من جهة، وإيران من جهة أخرى، بأنها المسبب لـ "أسوأ أزمة طاقة يواجهها العالم على الإطلاق".

وفي مقابلة إذاعية، أكد بيرول أن ما يحصل هو بالفعل ​أكبر أزمة في التاريخ، وأن العالم يواجه أزمة "ضخمة بالفعل"، لافتًا إلى أنها نتاج تداخل آثار أزمة النفط الراهنة مع تداعيات أزمة الغاز المرتبطة بروسيا.

وكان بيرول قد قال في وقتٍ سابق من هذا الشهر "إنه ​يرى أن ​الوضع الحالي في أسواق الطاقة العالمية بات أسوأ من الأزمات التاريخية الكبرى التي شهدها العالم في أعوام ​1973 و1979 و2022 مجتمعة".

وتعزو الوكالة هذا التدهور إلى تعطيل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز من جراء الحرب في المنطقة، وهو الممر المائي الذي يعبر من خلاله نحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

الكلمات المفتاحية
العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الطاقة
إقرأ المزيد
المزيد
عربي ودولي منذ ساعة
فرنسا تتوقع تداعيات بـ6 مليارات يورو على الميزانية بسبب الحرب على إيران
فرنسا تتوقع تداعيات بـ6 مليارات يورو على الميزانية بسبب الحرب على إيران
عربي ودولي منذ ساعة
روسيا تعلن تحرير لوغانسك بالكامل وتقدم القوات الروسية على جميع الجبهات
روسيا تعلن تحرير لوغانسك بالكامل وتقدم القوات الروسية على جميع الجبهات
عربي ودولي منذ ساعة
الناخبون الأميركيون يرون ترامب مسؤولًا عن ارتفاع أسعار الوقود
الناخبون الأميركيون يرون ترامب مسؤولًا عن ارتفاع أسعار الوقود
عربي ودولي منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
وكالة الطاقة الدولية: الحرب على إيران تتسبب في أكبر أزمة طاقة في التاريخ
وكالة الطاقة الدولية: الحرب على إيران تتسبب في أكبر أزمة طاقة في التاريخ
عربي ودولي منذ ساعة
فرنسا تتوقع تداعيات بـ6 مليارات يورو على الميزانية بسبب الحرب على إيران
فرنسا تتوقع تداعيات بـ6 مليارات يورو على الميزانية بسبب الحرب على إيران
عربي ودولي منذ ساعة
الناخبون الأميركيون يرون ترامب مسؤولًا عن ارتفاع أسعار الوقود
الناخبون الأميركيون يرون ترامب مسؤولًا عن ارتفاع أسعار الوقود
عربي ودولي منذ ساعتين
"مقر خاتم الأنبياء": إيران مستعدة للرد المناسب على أي انتهاكٍ من العدو
إيران منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة