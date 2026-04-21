يستمر الخرق الصهيوني للبلدات الجنوبية، حيث طالت تفجيرات واسعة مباني سكنية وبنى تحتية، إلى جانب عمليات تجريف واستهداف مدفعي. وترافقت هذه التطورات مع تحليق مكثف للطيران المسيّر، حيث أقدم العدو فجرًا، على تفجير عدد من المباني وتدميرها في حي المسلخ في مدينة بنت جبيل، وقامت الآليات المعادية بأعمال التجريف والهدم، فيما اختفت معالم مهنية الخيام الرسمية الواقعة عند المدخل الجنوبي للبلدة، بعدما أقدم جيش العدو "الإسرائيلي" المتوغّل على تفخيخ المبنى وتفجيره خلال ساعات الليل، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

هذا، وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تفجير المنازل والبنى التحتية في قرى بيت ليف، وشمع، والبياضة، والناقورة، حيث أقدمت على تفخيخ عدد كبير من الأحياء السكنية والمنازل وسوتها بالأرض.

وأطلق العدو "الإسرائيلي" قذيفة مدفعية استهدفت أطراف بلدة كونين لجهة بيت ياحون في قضاء بنت جبيل، ونفذ عملية تفجير في بلدة طير حرفا.

كما دمرت قوات الاحتلال مجمع الإمام الصدر الرياضي في ميس الجبل، بعد إقدامها على احراق سيارات اسعاف جمعية الرسالة ليلًا.

وكان قد ألقى العدو بالونات حرارية ليلًا، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وسط استمرار تحليق الطيران المسيّر المعادي على مستوى منخفض فوق منطقة صور.

إلى ذلك، خرقت طائرة "إسرائيلية" مسيّرة على علو منخفض أجواء مدينة صور.

