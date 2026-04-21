أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن المفاوضات والدبلوماسية تشكلان امتدادًا لساحة المعركة، في إشارة إلى ارتباط المسار السياسي بالتطورات الميدانية.

وشددت مهاجراني على أنه إذا كان المقصود من أي مسار تفاوضي هو استسلام الشعب الإيراني، فعلى الأطراف الأخرى أن تدرك أن هذا الشعب لا يقبل الاستسلام، مؤكدة تمسك طهران بمواقفها.

وأضافت أن إيران أثبتت أنها جادة في مجال التفاوض، شرط أن تقوم العملية على أسس من الأدب والاحترام المتبادل والاعتراف بالطرف الآخر، معتبرة أن أي مقاربة تفتقر إلى هذه المبادئ لن تكون مجدية.

